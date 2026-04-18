Россия и Узбекистан расширяют антикоррупционное сотрудничество: подписан меморандум
14:15 18.04.2026 (обновлено: 14:20 18.04.2026)
В Агентстве по противодействию коррупции РУз прошла встреча с помощником президента РФ Дмитрием Мироновым.
© пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РУз.
Помощник президента РФ Дмитрий Миронов посетил Ташкент с рабочим визитом, направленным на укрепление и развитие сотрудничества между двумя странами в сфере противодействия коррупции. По итогам переговоров с профильными ведомствами подписан меморандум о взаимопонимании.
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Помощник президента России Дмитрий Миронов в Ташкенте провел переговоры с представителями государственных органов Узбекистана. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Делегация администрации президента РФ во главе с Мироновым прибыла в Ташкент 17 апреля. В рамках встречи стороны обсудили направления государственной политики в сфере противодействия коррупции, изменения в нормативно-правовом регулировании, а также перспективы расширения практического двустороннего сотрудничества.
© пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РУз.В Агентстве по противодействию коррупции РУз прошла встреча с помощником президента РФ Дмитрием Мироновым.
В Агентстве по противодействию коррупции РУз прошла встреча с помощником президента РФ Дмитрием Мироновым.
© пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РУз.
"Проведены переговоры с представителями государственных органов Республики Узбекистан. Стороны обменялись информацией о векторах государственной политики в области противодействия коррупции, о новациях в сфере нормативно-правового регулирования в указанной области и перспективах укрепления практической двусторонней кооперации", — говорится в сообщении.
По итогам переговоров начальник управления президента России по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции Максим Травников и директор Агентства по противодействию коррупции Республики Узбекистан Акмал Бурханов подписали меморандум о взаимопонимании между ведомствами.
© пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РУз.В Агентстве по противодействию коррупции РУз прошла встреча с помощником президента РФ Дмитрием Мироновым.
В Агентстве по противодействию коррупции РУз прошла встреча с помощником президента РФ Дмитрием Мироновым.
© пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РУз.
Отдельно была отмечена значимость взаимодействия на международных антикоррупционных площадках. В 2027 году в Узбекистане планируется проведение 12-ой сессии Конференции государств-участников Конвенции ООН против коррупции.
"Диалог продемонстрировал схожесть позиций по многим принципиальным вопросам, в том числе о том, что коррупция подрывает принцип верховенства закона, препятствует экономическому развитию государств и негативно сказывается на моральных устоях общества", — отметили в Кремле.
© пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РУз.В Агентстве по противодействию коррупции РУз прошла встреча с помощником президента РФ Дмитрием Мироновым.
В Агентстве по противодействию коррупции РУз прошла встреча с помощником президента РФ Дмитрием Мироновым.
© пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РУз.
В рамках визита делегация также посетила Академию государственной политики и управления при президенте Республики Узбекистан, где ознакомилась с системой непрерывного повышения знаний госслужащих в сфере противодействия коррупции.
© пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РУз.В Агентстве по противодействию коррупции РУз прошла встреча с помощником президента РФ Дмитрием Мироновым.
В Агентстве по противодействию коррупции РУз прошла встреча с помощником президента РФ Дмитрием Мироновым.
© пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РУз.
Кроме того, состоялись переговоры с советником президента Гафуржоном Мирзаевым, на которых обсуждались перспективы развития взаимодействия в сфере государственного управления.
© пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РУз.В Агентстве по противодействию коррупции РУз прошла встреча с помощником президента РФ Дмитрием Мироновым.
В Агентстве по противодействию коррупции РУз прошла встреча с помощником президента РФ Дмитрием Мироновым.
© пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РУз.
В завершении переговоров Дмитрий Миронов пригласил коллег посетить Россию с ответным визитом.