Россия и Узбекистан расширяют антикоррупционное сотрудничество: подписан меморандум

Помощник президента РФ Дмитрий Миронов посетил Ташкент с рабочим визитом, направленным на укрепление и развитие сотрудничества между двумя странами в сфере противодействия коррупции. По итогам переговоров с профильными ведомствами подписан меморандум о взаимопонимании.

2026-04-18T14:15+0500

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Помощник президента России Дмитрий Миронов в Ташкенте провел переговоры с представителями государственных органов Узбекистана. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.Делегация администрации президента РФ во главе с Мироновым прибыла в Ташкент 17 апреля. В рамках встречи стороны обсудили направления государственной политики в сфере противодействия коррупции, изменения в нормативно-правовом регулировании, а также перспективы расширения практического двустороннего сотрудничества.По итогам переговоров начальник управления президента России по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции Максим Травников и директор Агентства по противодействию коррупции Республики Узбекистан Акмал Бурханов подписали меморандум о взаимопонимании между ведомствами.Отдельно была отмечена значимость взаимодействия на международных антикоррупционных площадках. В 2027 году в Узбекистане планируется проведение 12-ой сессии Конференции государств-участников Конвенции ООН против коррупции.В рамках визита делегация также посетила Академию государственной политики и управления при президенте Республики Узбекистан, где ознакомилась с системой непрерывного повышения знаний госслужащих в сфере противодействия коррупции.Кроме того, состоялись переговоры с советником президента Гафуржоном Мирзаевым, на которых обсуждались перспективы развития взаимодействия в сфере государственного управления.В завершении переговоров Дмитрий Миронов пригласил коллег посетить Россию с ответным визитом.

