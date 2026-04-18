Международное сообщество обсудит в Самарканде новые подходы к борьбе с наркоугрозами

Sputnik Узбекистан

В международном форуме примут участие представители более 20 международных организаций и сотни экспертов. В рамках форума также пройдет молодежный саммит, где обсудят профилактику наркомании и продвижение здорового образа жизни.

2026-04-18T15:20+0500

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. В Самарканде 20–21 апреля 2026 года состоится глобальный форум на тему "Борьба с транснациональными наркоугрозами в целях обеспечения общественного здоровья и безопасности". Мероприятие организуется при сотрудничестве с Управлением ООН по наркотикам и преступности.Основная цель форума — повышение эффективности противодействия незаконному обороту наркотиков, внедрение передового международного опыта, а также выработка комплексных подходов к борьбе с современными наркоугрозами и укрепление международного сотрудничества.Ожидается, что в форуме примут участие более 20 авторитетных международных организаций, включая ООН, Интерпол, Евросоюз, Шанхайскую организацию сотрудничества, Содружество Независимых Государств и Всемирную таможенную организацию. Также в Самарканд прибудут руководители правоохранительных органов примерно из 50 стран и около 500 международных экспертов и специалистов.В рамках форума пройдет молодежный саммит, посвященный вопросам профилактики наркомании среди молодежи, популяризации здорового образа жизни и повышению социальной активности молодых людей. Особое внимание будет уделено вовлечению молодежи в решение глобальных вызовов.В ходе мероприятия участники обсудят глобальные и региональные тенденции незаконного оборота наркотиков, совершенствование профилактической работы среди молодежи и несовершеннолетних, развитие систем лечения, реабилитации и социальной реинтеграции, а также использование цифровых технологий и искусственного интеллекта в борьбе с наркоугрозами.Ожидается, что проведение форума станет важным шагом в расширении международного и регионального сотрудничества, формировании единых подходов к борьбе с наркоугрозами и укреплении международного авторитета Узбекистана.

