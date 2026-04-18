Страны ЕАЭС подписали соглашение о сотрудничестве в сфере метеоуслуг

Страны ЕАЭС подписали соглашение о сотрудничестве в сфере метеоуслуг

Sputnik Узбекистан

Документ обеспечит обмен данными между регуляторами, повысит прозрачность рынка и усилит контроль за участниками единого рынка прогнозов погоды и метеорологии.

2026-04-18T13:02+0500

2026-04-18T13:02+0500

2026-04-18T13:02+0500

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Страны Евразийского экономического союза заключили Соглашение об административном сорудничестве в сфере услуг по прогнозированию погоды и метеорологии. Документ обеспечит эффективный информационный обмен между регуляторами стран ЕАЭС в рамках функционирования единого рынка метеорологических услуг. Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.Соглашение установливает перечень сведений, доступ к которым должен быть обеспечен на официальных сайтах государств-членов. В него входит информация о действующих нормативных правовых актах стран Союза, регулирующих деятельность в сфере прогнозирования погоды и метеорологии, а также данные об участниках единого рынка метеоуслуг.Кроме того, документ закрепляет перечень информации, подлежащей взаимному обмену между сторонами. Речь идет о сведениях о прекращении, приостановлении действия или аннулировании разрешений, выданных участникам единого рынка метеоуслуг.Единый рынок услуг в сфере прогнозирования погоды и метеорологии функционирует для Армении, Беларуси, Кыргызстана и России с 1 января 2023 года, а для Казахстана — с 1 января 2025 года.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

