https://uz.sputniknews.ru/20260418/tramp-zaplatit-iranu-no-ne-za-vse-i-ne-srazu-56972706.html

Трамп заплатит Ирану, но не за все и не сразу

Sputnik Узбекистан

Трамп сказал спасибо Ирану, а Израилю запретил бомбить Ливан — ничего не перепутал? Или что-то случилось? Случилось — Иран открыл Ормузский пролив, а Израиль и Ливан договорились о перемирии.

2026-04-18T17:59+0500

сша

иран

израиль

аналитика

хамас

в мире

колумнисты

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/12/56972855_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_692f402e3e11b48a40c581af1927f0bc.jpg

Да, открыл временно, а перемирие не только хрупкое, но и не подразумевает вывода израильских войск из Ливана — однако цены на нефть стремительно падают: мир не верит в продолжение-возобновление войны. Хотя новые американские авианосцы направляются на Ближний Восток, да и переброска войск не остановлена, но возобновление войны Штатами уже невозможно — и если оно произойдет, это будет откровенным выстрелом самим себе в ногу, пишет колумнист РИА Новости.Вашингтон уже промахнулся 28 февраля: убив Хаменеи и напав на Иран, он запустил ускоренный режим деамериканизации Ближнего Востока и усугубил разочарование европейских союзников — так зачем ему сейчас делать то, что еще больше увеличит ущерб Америке?Трамп хочет выйти — и Иран даст ему такую возможность, то есть не будет упираться, пытаясь затащить США еще глубже в пучину Ормузского пролива. Разумеется, сам процесс выхода США будет непростым — Иран не даст Трампу возможности "праздновать победу", поэтому заявления американского президента о том, что он заберет иранский уран, не стоит воспринимать серьезно. Однако ядерную программу Иран приостановит — не на желаемые американцами 20 лет, но, возможно, чуть больше чем на предлагаемые сейчас Тегераном пять. Подписание американо-иранского соглашения еще может сорваться, поэтому Трамп пока лишь намекает на то, что в случае удачи нового раунда переговоров в Исламабаде может даже сам прилететь в пакистанскую столицу для подписания мира.Представить себе Трампа, обменивающегося рукопожатием с Пезешкианом в Исламабаде, все-таки практически невозможно — хотя сам американский президент любит подобные сцены, иранцы не пойдут на такое. Ким Чен Ын мог пожать руку Трампу — не потому, что американцы сами предложили встречу, а потому, что они перед тем не нападали на Северную Корею. Иран пережил американо-израильскую агрессию — и жать руку убийце верховного лидера иранские руководители не будут. Разве что в случае чрезвычайно почетных для Ирана условий мирного соглашения, но их ждать не стоит. Во всяком случае, не стоит ждать на бумаге, но в реальности Штаты разблокируют не только иранские порты, но и денежные средства исламской республики (не все, но сейчас идут утечки о суммах от шести до двадцати миллиардов). Если не вернуть Ирану хотя бы часть его законных денег (долгие годы замороженных Штатами), иранцы введут сбор с судов, проходящих Ормуз, то есть все договоренности сорвутся.При этом сам факт разблокировки части иранских активов будет подан как победа Ирана, а противники Трампа будут говорить о его унижении и поражении. Извращенная логика, но Трамп сам виноват в этом, потому что неоднократно осуждал частичную разблокировку иранских активов после заключения "ядерной сделки" при Бараке Обаме. Потом, уже при Байдене, американцы вообще обманули иранцев — договорились с ними об обмене заключенными и разблокировке части активов, но после 7 октября 2023-го отказались передавать деньги. "ХАМАС напало на Израиль, а Иран поддерживает ХАМАС — не дадим ничего" — так что Иран уже неоднократно обманывали с его же собственными деньгами.Поэтому в этот раз иранцы будут гораздо осторожнее — и Штатам придется реально вернуть деньги. Но Трампу теперь будут припоминать его же собственные слова о недопустимости "платить" Ирану. При этом иранский ущерб от американо-израильской агрессии, по предварительным иранским оценкам, приближается к 300 миллиардам долларов — и в Тегеране заявляют о том, что будут требовать компенсации от США и Израиля.Понятно, что ни контрибуции, ни отказ от них не будут прописаны в американо-иранском соглашении, но иранцы ничего не забудут. Соглашения в письменном виде, кстати, вообще может не быть — если в выходные Голибаф и Вэнс не договорятся, ничего подписывать не будут. Но перемирие продлят — сначала один раз, потом еще и еще... То есть мир наступит явочным порядком — и Трамп полетит в Азию. Только не в Исламабад, а в Пекин, где он ждет, что 14 мая Си Цзиньпин должен его "крепко-крепко обнять". По мнению Трампа, за то, что он открыл Ормузский пролив, — хотя в реальности китайский председатель просто поблагодарит американского коллегу за то, что Штаты перестали играться со спичками на бензоколонке.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Петр Акопов https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1392/76/13927642_0:1:98:99_100x100_80_0_0_00c551183c830fa4010e178dbf4136ec.jpg

Новости

ru_UZ

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

