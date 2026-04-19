ЕАЭС и Узбекистан
В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
ЕЭК: Энергостратегия ЕАЭС — это сочетание традиционной и альтернативной энергетики
ЕЭК: Энергостратегия ЕАЭС — это сочетание традиционной и альтернативной энергетики
Участники круглого стола обсудили возможность интеграции ВИЭ в общую энергосистему ЕАЭС, формирование промышленной базы энергетического перехода и другие вопросы
2026-04-19T12:10+0500
2026-04-19T12:10+0500
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Энергостратегия ЕАЭС — это гармоничное и сбалансированное сочетание традиционной и альтернативной энергетики, заявил министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.На площадке Евразийской экономической комиссии состоялся круглый стол "Роль альтернативных источников энергии в укреплении энергетической безопасности государств – членов ЕАЭС".Участники — представители уполномоченных органов в сфере энергетики, научно-экспертного и бизнес-сообщества государств-членов и государств-наблюдателей Евразийского экономического союза — обсудили:Министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев подчеркнул важность развития альтернативных источников энергии для укрепления энергетической безопасности государств-членов Союза.По итогам круглого стола приняли резолюцию, в которой отметили:
еэк энергетика стратегия еаэс
еэк энергетика стратегия еаэс

ЕЭК: Энергостратегия ЕАЭС — это сочетание традиционной и альтернативной энергетики

12:10 19.04.2026
Участники круглого стола обсудили возможность интеграции ВИЭ в общую энергосистему ЕАЭС, формирование промышленной базы энергетического перехода и другие вопросы.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Энергостратегия ЕАЭС — это гармоничное и сбалансированное сочетание традиционной и альтернативной энергетики, заявил министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.
На площадке Евразийской экономической комиссии состоялся круглый стол "Роль альтернативных источников энергии в укреплении энергетической безопасности государств – членов ЕАЭС".
Участники — представители уполномоченных органов в сфере энергетики, научно-экспертного и бизнес-сообщества государств-членов и государств-наблюдателей Евразийского экономического союза — обсудили:
различные аспекты стратегии развития энергетической отрасли ЕАЭС;
текущее состояние и перспективы использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), водородной энергетики в Союзе и в мире, их роль в обеспечении энергобезопасности;
возможность интеграции ВИЭ в общую энергосистему ЕАЭС и формирование промышленной базы энергетического перехода.
Министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев подчеркнул важность развития альтернативных источников энергии для укрепления энергетической безопасности государств-членов Союза.
"Для нас это направление представляет долгосрочный приоритет, поэтому планы по развитию ВИЭ заложены в принятые стратегии развития ЕАЭС до 2030 и 2045 годов. При этом наша энергетическая стратегия заключается в гармоничном и сбалансированном сочетании традиционной и альтернативной энергетики", – заявил он.
По итогам круглого стола приняли резолюцию, в которой отметили:
необходимость развития взаимодействия государств-членов ЕАЭС в области науки и перспективных технологий в сфере энергетики;
важность налаживания постоянного информационного обмена разработками и накопленным практическим опытом строительства и эксплуатации ВИЭ между учеными и специалистами;
усиление взаимодействия в области подготовки и повышения квалификации кадров для энергетической отрасли.
