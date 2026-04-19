https://uz.sputniknews.ru/20260419/kakoy-produkt-snijaet-mochevuyu-kislotu-56978945.html
Какой продукт снижает мочевую кислоту
Какой продукт снижает мочевую кислоту
Sputnik Узбекистан
Врач: Мочевая кислота может в избытке давать осложнения, образуются камни в почках, может случиться острый подагрический артрит с температурой, с покраснением сустава
2026-04-19T22:01+0500
2026-04-19T22:01+0500
2026-04-19T22:01+0500
это интересно
мнение эксперта
еда
вишня
овощи
здоровье
заболевания
ожирение
сердце
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/1b/50214466_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_40fd0d129bf39995b86e99ada8c46601.jpg
Как снизить уровень мочевой кислоты в организме, сообщает радио Sputnik со ссылкой на терапевта, гастроэнтеролога Ольгу Сухареву.По ее словам, такое заболевание, как подагра, при котором мочевая кислота из-за нарушений обмена накапливается в тканях организма, как правило, является маркером сердечно-сосудистых заболеваний.Мочевая кислота повышается в совокупности с висцеральным ожирением, жировым гепатозом печени вместе с артериальной гипертонией.Вишня и овощи помогают снизить уровень мочевой кислоты, отметила врач.Она рекомендовала перейти к более здоровому рациону, снизить вес, добавить физическую активность, поскольку именно спорт снижает мочевую кислоту, но это все вне приступа.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/1b/50214466_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ec3b8c6f72888e3b960cc9503ed5e1fe.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мочевая кислота продукт врач
мочевая кислота продукт врач
Какой продукт снижает мочевую кислоту
Врач: Мочевая кислота может в избытке давать осложнения, образуются камни в почках, может случиться острый подагрический артрит с температурой, с покраснением сустава.
Как снизить уровень мочевой кислоты в организме, сообщает радио Sputnik
со ссылкой на терапевта, гастроэнтеролога Ольгу Сухареву.
По ее словам, такое заболевание, как подагра, при котором мочевая кислота из-за нарушений обмена накапливается в тканях организма, как правило, является маркером сердечно-сосудистых заболеваний.
Мочевая кислота повышается в совокупности с висцеральным ожирением, жировым гепатозом печени вместе с артериальной гипертонией.
"Мочевая кислота может в избытке давать осложнения, образуются камни в почках, может случиться острый подагрический артрит с температурой, с покраснением сустава. В домашних условиях острую боль снять невозможно. Просто принимаем любое обезболивающее, идем к врачу для назначения правильной тактики", – предупредила Сухарева.
Вишня и овощи помогают снизить уровень мочевой кислоты, отметила врач.
"Вишня снижает мочевую кислоту на 20%. Обычно я рекомендую пациентам брать вишню без косточки, делать смузи на каком-нибудь кисломолочном продукте, потому что молочные продукты, вишня и клетчатка, то есть овощи, снижают мочевую кислоту, но особенно хорошо работает вишня и молочка", – отметила гастроэнтеролог.
Она рекомендовала перейти к более здоровому рациону, снизить вес, добавить физическую активность, поскольку именно спорт снижает мочевую кислоту, но это все вне приступа.