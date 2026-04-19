https://uz.sputniknews.ru/20260419/lavrov-sberech-pamyat-o-millionnyx-jertvax-genotsida-sovetskogo-naroda--svyaschennyy-dolg-56980520.html

Лавров: Сберечь память о миллионных жертвах геноцида советского народа – священный долг

Sputnik Узбекистан

Глава МИД РФ выступил с видеообращением по случаю Дня памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

2026-04-19T15:53+0500

общество

мид рф

сергей лавров

память

геноцид

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/19/51476797_0:0:3059:1722_1920x0_80_0_0_a8caab1a3d780020ad200566955bac3d.jpg

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Сберечь память о миллионных жертвах геноцида советского народа – наш священный долг, подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров.Он выступил с видеообращением по случаю 19 апреля — Дня памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.Лавров констатировал, что этот день отмечают в России впервые. Дата установлена указом президента РФ.Данный указ, продолжил он, стал первым документом, который дал правовую квалификацию системной политике нацистов и коллаборационистов по истреблению мирного населения, создал основу для привлечения их к ответственности. В числе первых судебных разбирательств, впоследствии организованных в отношении немецких военных преступников, были Краснодарский и Харьковский процессы. Их результаты существенно повлияли на работу Нюрнбергского военного трибунала, добавил глава МИД РФ.Представленные в материалах Нюрнбергского трибунала доказательства и их правовые оценки позволили вести речь о геноциде народов на оккупированных немцами территориях, и в первую очередь на территории СССР, отметил Лавров.Он напомнил, что сам термин "геноцид" вошел в употребление в 1944 г. для определения политики полного искоренения национальных, расовых и религиозных групп.Ключевые заявления главы российского внешнеполитического ведомства:“Сберечь память о миллионных жертвах геноцида советского народа – наш священный долг. Предать забвению эти злодеяния мы не позволим, как бы ни старались те, кто сегодня вознамерился в очередной раз направить Европу по наезженной колее расового превосходства”, — заключил Сергей Лавров..

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

сергей лавров память жертвы геноцид советский народ великая отечественная война