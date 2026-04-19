Лавров: Сберечь память о миллионных жертвах геноцида советского народа – священный долг
© Sputnik / Сергей Гунеев/
Подписаться
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Сберечь память о миллионных жертвах геноцида советского народа – наш священный долг, подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров констатировал, что этот день отмечают в России впервые. Дата установлена указом президента РФ.
“Выбор на 19 апреля пал не случайно. В этот день в 1943 году вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР № 39 "О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников Родины из числа советских граждан и для их пособников", — сказал Лавров.
Данный указ, продолжил он, стал первым документом, который дал правовую квалификацию системной политике нацистов и коллаборационистов по истреблению мирного населения, создал основу для привлечения их к ответственности. В числе первых судебных разбирательств, впоследствии организованных в отношении немецких военных преступников, были Краснодарский и Харьковский процессы. Их результаты существенно повлияли на работу Нюрнбергского военного трибунала, добавил глава МИД РФ.
Представленные в материалах Нюрнбергского трибунала доказательства и их правовые оценки позволили вести речь о геноциде народов на оккупированных немцами территориях, и в первую очередь на территории СССР, отметил Лавров.
Он напомнил, что сам термин "геноцид" вошел в употребление в 1944 г. для определения политики полного искоренения национальных, расовых и религиозных групп.
Ключевые заявления главы российского внешнеполитического ведомства:
зверства имели масштабы, которых не знала история. Общее число жертв среди гражданского населения СССР в период оккупации составило порядка 14 млн человек. Срока давности эти преступления не имеют;
российская дипломатия будет добиваться, чтобы преступления нацистов и их подручных против граждан Советского Союза были признаны международным сообществом в качестве геноцида советского народа. Соответствующая квалификация уже закреплена в ряде документов, принятых в рамках СНГ и ОДКБ;
в России предусмотрена уголовная ответственность за реабилитацию нацизма, включая действия, оскверняющие День памяти жертв геноцида;
Россия продолжит решительно защищать историческую правду, противодействовать попыткам обелить нацистских преступников и их приспешников, пересмотреть международно признанные итоги Второй мировой войны;
с нами солидарно большинство государств. Налицо широкая поддержка российских тематических инициатив, прежде всего на площадке ООН, где ежегодно принимаются российские проекты резолюций по борьбе с героизацией нацизма.
“Сберечь память о миллионных жертвах геноцида советского народа – наш священный долг. Предать забвению эти злодеяния мы не позволим, как бы ни старались те, кто сегодня вознамерился в очередной раз направить Европу по наезженной колее расового превосходства”, — заключил Сергей Лавров.
