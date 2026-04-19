Узбекистан установил дипломатические отношения с Руандой
Стороны подписали соответствующее коммюнике, а также меморандум о взаимопонимании по созданию механизма политических консультаций
2026-04-19T13:25+0500
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik.
Узбекистан установил дипломатические отношения с Руандой, сообщил
глава МИД республики Бахтиёр Саидов.
Министр иностранных дел РУз и его руандийский коллега подписали соответствующее коммюнике на полях Анталийского дипломатического форума в Турции.
“Вместе с министром иностранных дел и международного сотрудничества Руанды Оливье Ндухунгирехе подписали Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений. Также подписали Меморандум о взаимопонимании по созданию механизма политических консультаций. Этот шаг имеет важное значение для расширения сотрудничества со странами Африки”, — написал Саидов в своем Telegram-канале.
Руанда стала 167-м государством, с которым Узбекистан установил дипотношения, констатировал он.