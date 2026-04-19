https://uz.sputniknews.ru/20260419/v-karakalpakstane-proydet-mejdunarodnyy-gastrofestival-99-blyud-iz-ryby-arala-56977077.html
В Каракалпакстане пройдет международный гастрофестиваль "99 блюд из рыбы Арала"
Sputnik Узбекистан
Мероприятие, которое проводят с 2017 года, объединит около 50 профессиональных поваров
2026-04-19T11:05+0500
общество
туризм
каракалпакстан
гастрономический туризм
фестиваль
национальные блюда
рыба
приаралье
аральское море
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/13/56976912_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_19437a275181bb60cb88d8e242d9035b.jpg
каракалпакстан
приаралье
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/13/56976912_113:0:1248:851_1920x0_80_0_0_587cb0263396e2854a8b5e3c3112542d.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
каракалпакстан гастрономический фестиваль блюда рыба арал
каракалпакстан гастрономический фестиваль блюда рыба арал
В Каракалпакстане пройдет международный гастрофестиваль "99 блюд из рыбы Арала"
Мероприятие, которое проводят с 2017 года, объединит около 50 профессиональных поваров.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik.
В Каракалпакстане пройдет международный гастрономический фестиваль "99 блюд из рыбы Арала", сообщает
пресс-служба Комитета по туризму Узбекистана.
Цель — широкое продвижение потенциала гастрономического туризма Приаралья на международной арене.
“23–24 апреля 2026 года в этнотуристическом комплексе "Karateren", расположенном в Тахтакупырском районе Республики Каракалпакстан, состоится международный гастрономический фестиваль "99 блюд из рыбы Арала". В этом году в нем примут участие около 50 профессиональных поваров, которые представят лучшие и уникальные блюда из рыбы, характерные для Приаралья”, — говорится в сообщении.
Гости смогут увидеть процесс приготовления и попробовать 99 видов разнообразных рыбных блюд: жареную и тушеную рыбу, знаменитые рыбные супы и другие национальные блюда. Также состоится церемония награждения победителей.
Фестиваль, который организуют с 2017 года — это не только праздник вкуса, но и яркое отражение возрождающейся природы Приаралья, богатого культурного наследия и традиций гостеприимства, добавили в пресс-службе.