В Каракалпакстане пройдет международный гастрофестиваль "99 блюд из рыбы Арала"

Мероприятие, которое проводят с 2017 года, объединит около 50 профессиональных поваров

2026-04-19T11:05+0500

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В Каракалпакстане пройдет международный гастрономический фестиваль "99 блюд из рыбы Арала", сообщает пресс-служба Комитета по туризму Узбекистана.Цель — широкое продвижение потенциала гастрономического туризма Приаралья на международной арене.Гости смогут увидеть процесс приготовления и попробовать 99 видов разнообразных рыбных блюд: жареную и тушеную рыбу, знаменитые рыбные супы и другие национальные блюда. Также состоится церемония награждения победителей.Фестиваль, который организуют с 2017 года — это не только праздник вкуса, но и яркое отражение возрождающейся природы Приаралья, богатого культурного наследия и традиций гостеприимства, добавили в пресс-службе.

каракалпакстан гастрономический фестиваль блюда рыба арал