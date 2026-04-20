https://uz.sputniknews.ru/20260420/tovarooborot-rossii-i-uzbekistana-57017746.html

Мантуров: Товарооборот России и Узбекистана в 2026-ом, как ожидается, достигнет $14 млрд

Sputnik Узбекистан

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров принял участие в международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте

2026-04-20T19:12+0500

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/14/56990446_0:115:3054:1832_1920x0_80_0_0_cd84e31b72060581456b19b50da36afc.jpg

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Товарооборот России и Узбекистана в 2026-ом, как ожидается, достигнет $14 млрд против $11,5 млрд в 2025 году, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на полях шестой международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Мантуров выступил на главной пленарной сессии Иннопрома "Технологические хабы – новый промышленный ландшафт Евразии".Он отметил, что сотрудничество России со странами макрорегиона ориентировано на долгосрочную кооперацию с акцентом на повышение технологического уровня совместных проектов.Первый вице-премьер РФ обозначил ключевые направления сотрудничества со странами Центральной Азии, в числе которых – металлургия, машиностроение, фармацевтика, легкая промышленность, гидроэнергетика и строительство АЭС.Денис Мантуров анонсировал запуск нового промышленного проекта в Узбекистане, отметив, что аналогичные площадки уже функционируют в Чирчике и Джизаке.После этого, совместно с заместителем премьер-министра Узбекистана Жамшидом Ходжаевым он дал старт производству первого резидента в новом совместном промышленном парке в Навоийской области. В режиме видеосвязи в строй ввели первую очередь производства на заводе по изготовлению косметических средств и бытовой химии. Производство запустила группа "Арнест". Полный запуск ожидается в июле текущего года.Мантуров отметил, что подобные индустриальные хабы, направленные на развитие технологических компетенций, вызывают интерес и у других международных партнеров.Первый вице-премьер России и заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев также осмотрели экспозицию выставки.Шестая Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия" продлится до 22 апреля. В рамках выставочной экспозиции свои технологические решения представляют порядка 100 компаний из Узбекистана, около 250 компаний из России, Беларуси, Китая и Казахстана. Свои разработки демонстрируют и 16 субъектов РФ, включая Москву, Татарстан, Башкортостан, Удмуртию, Челябинскую, Кировскую, Ленинградскую области. Общая площадь выставочной экспозиции — 18 тыс. кв. м.Ожидают, что за три дня выставку посетят представители более чем трех десятков стран, а участие в мероприятии примут свыше 1,5 тыс. компаний.Sputnik Узбекистан - официальный медиапартнер выставки "ИННОПРОМ. Центральная Азия".

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

