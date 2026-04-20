Три страны создали единое инфопространство для контроля транспорта на внешней границе ЕАЭС

2026-04-20T13:04+0500

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Единое информационное пространство Беларуси, Кыргызстана и России создано в рамках транспортного контроля на внешней границе ЕАЭС, сообщает пресс-служба ЕЭК.Кыргызская Республика доработала национальный сегмент и завершила отладку информационного взаимодействия с Беларусью и Россией в рамках общего процесса N 46 "Информационное обеспечение транспортного (автомобильного) контроля на внешней границе ЕАЭС".Цель – повысить эффективность автомобильного контроля и обеспечить оперативный доступ к результатам проведения такого контроля, осуществляемого национальными уполномоченными органами при въезде грузового автотранспорта на территорию Союза.В результате Беларусь, Кыргызстан и Россия начали обмениваться данными о транспортном контроле в реальном времени. По состоянию на 17 апреля уже передали более 196 тыс. транзакций, содержащих сведения о результатах транспортного контроля, включая информацию об оплате сборов, штрафов и устранении нарушений.Присоединение к информационному обмену Казахстана планируется в третьем квартале 2026-го.

