https://uz.sputniknews.ru/20260420/tri-strany-sozdali-edinoe-infoprostranstvo-dlya-kontrolya-transporta-na-vneshney-granitse-eaes-56997144.html
Три страны создали единое инфопространство для контроля транспорта на внешней границе ЕАЭС
Три страны создали единое инфопространство для контроля транспорта на внешней границе ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
Цель системы — повысить эффективность автомобильного контроля и обеспечить оперативный доступ к результатам его проведения, осуществляемого национальными уполномоченными органами при въезде грузового автотранспорта на территорию Союза
2026-04-20T13:04+0500
2026-04-20T13:04+0500
2026-04-20T13:04+0500
еаэс и узбекистан
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
еаэс
информационные технологии
транспорт
граница
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/407/21/4072152_0:141:3077:1871_1920x0_80_0_0_7e3f5ab91ab4ed2ba6c61f58944761ba.jpg
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Единое информационное пространство Беларуси, Кыргызстана и России создано в рамках транспортного контроля на внешней границе ЕАЭС, сообщает пресс-служба ЕЭК.Кыргызская Республика доработала национальный сегмент и завершила отладку информационного взаимодействия с Беларусью и Россией в рамках общего процесса N 46 "Информационное обеспечение транспортного (автомобильного) контроля на внешней границе ЕАЭС".Цель – повысить эффективность автомобильного контроля и обеспечить оперативный доступ к результатам проведения такого контроля, осуществляемого национальными уполномоченными органами при въезде грузового автотранспорта на территорию Союза.В результате Беларусь, Кыргызстан и Россия начали обмениваться данными о транспортном контроле в реальном времени. По состоянию на 17 апреля уже передали более 196 тыс. транзакций, содержащих сведения о результатах транспортного контроля, включая информацию об оплате сборов, штрафов и устранении нарушений.Присоединение к информационному обмену Казахстана планируется в третьем квартале 2026-го.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/407/21/4072152_0:149:2079:1709_1920x0_80_0_0_749d83ff0de879f317bcab4df42daa10.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еаэс транспорт контроль граница
еаэс транспорт контроль граница
Три страны создали единое инфопространство для контроля транспорта на внешней границе ЕАЭС
Цель системы — повысить эффективность автомобильного контроля и обеспечить оперативный доступ к результатам его проведения, осуществляемого национальными уполномоченными органами при въезде грузового автотранспорта на территорию Союза.
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik.
Единое информационное пространство Беларуси, Кыргызстана и России создано в рамках транспортного контроля на внешней границе ЕАЭС, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Кыргызская Республика доработала национальный сегмент и завершила отладку информационного взаимодействия с Беларусью и Россией в рамках общего процесса N 46 "Информационное обеспечение транспортного (автомобильного) контроля на внешней границе ЕАЭС".
Цель – повысить эффективность автомобильного контроля и обеспечить оперативный доступ к результатам проведения такого контроля, осуществляемого национальными уполномоченными органами при въезде грузового автотранспорта на территорию Союза.
В результате Беларусь, Кыргызстан и Россия начали обмениваться данными о транспортном контроле в реальном времени. По состоянию на 17 апреля уже передали более 196 тыс. транзакций, содержащих сведения о результатах транспортного контроля, включая информацию об оплате сборов, штрафов и устранении нарушений.
"Присоединение Кыргызстана к общему процессу № 46 является важным этапом построения общей информационной сети контролирующих органов. Возможность непрерывного обмена информацией в режиме реального времени позволит повысить уровень безопасности перевозки и минимизировать количество контрольных процедур при сохранении их качества", — отметил министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев.
Присоединение к информационному обмену Казахстана планируется в третьем квартале 2026-го.