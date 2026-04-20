Узбекистан совместно с ПРООН установил в Приаралье 37 станций онлайн-мониторинга воздуха

Автоматическое обновление данных через систему AURISGREENTECH снижает влияние человеческого фактора и обеспечивает 100-процентную точность информации

2026-04-20T09:49+0500

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Узбекистан совместно с ПРООН установил в Приаралье 37 станций онлайн-мониторинга воздуха, сообщает Нацкомитет РУз по экологии. О результатах данного проекта рассказали Постоянному представителю ООН в Узбекистане Акико Фудзии в ходе ее посещения Ситуационного центра, созданного при Комитете по экологии и изменению климата Республики Каракалпакстан.Как отмечалось, станции онлайн-мониторинга воздуха в режиме реального времени измеряют мельчайшие и наиболее опасные частицы в воздухе (PM2.5 и PM10), токсичные газы (CO, NO₂, O₃, H₂S), а также метеорологические показатели (температуру, влажность, давление и скорость ветра).Автоматическое обновление данных через систему AURISGREENTECH снижает влияние человеческого фактора и обеспечивает 100% точность информации.Интерес гостьи также вызвала работа Испытательной лаборатории системы комитета. В ней есть все условия для анализа проб воды, почвы и воздуха в соответствии с международными стандартами. Это позволяет не только определять уровень загрязнения, но и прогнозировать экологические риски, а также разрабатывать оперативные решения.

