Узбекистан совместно с ПРООН установил в Приаралье 37 станций онлайн-мониторинга воздуха
09:49 20.04.2026 (обновлено: 10:42 20.04.2026)
© Национальный комитет по экологии и изменению климата РУз
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Узбекистан совместно с ПРООН установил в Приаралье 37 станций онлайн-мониторинга воздуха, сообщает Нацкомитет РУз по экологии.
О результатах данного проекта рассказали Постоянному представителю ООН в Узбекистане Акико Фудзии в ходе ее посещения Ситуационного центра, созданного при Комитете по экологии и изменению климата Республики Каракалпакстан.
Как отмечалось, станции онлайн-мониторинга воздуха в режиме реального времени измеряют мельчайшие и наиболее опасные частицы в воздухе (PM2.5 и PM10), токсичные газы (CO, NO₂, O₃, H₂S), а также метеорологические показатели (температуру, влажность, давление и скорость ветра).
Автоматическое обновление данных через систему AURISGREENTECH снижает влияние человеческого фактора и обеспечивает 100% точность информации.
Интерес гостьи также вызвала работа Испытательной лаборатории системы комитета. В ней есть все условия для анализа проб воды, почвы и воздуха в соответствии с международными стандартами. Это позволяет не только определять уровень загрязнения, но и прогнозировать экологические риски, а также разрабатывать оперативные решения.
“Представитель ООН высоко оценила деятельность комитета, профессиональную подготовку сотрудников и технические возможности, подчеркнув, что ООН продолжит поддерживать проекты, направленные на оздоровление экологической системы Каракалпакстана”, — говорится в сообщении.
