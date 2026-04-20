От техники до скрытых схем: в Самарканде показали, как ловят наркокурьеров
© Sputnik
© Sputnik
Подписаться
Представители силовых структур и профильных организаций наглядно продемонстрировали свои методы и разработки, направленные на противодействие наркоторговле.
САМАРКАНД, 20 апр — Sputnik. В рамках международного форума по противодействию наркоугрозам в Самарканде организовали выставку, посвященную борьбе с незаконным оборотом наркотиков, сообщает корреспондент SputnikУзбекистан.
Экспозиция развернулась в экспоцентре туристического комплекса Silk Road Samarkand. На стендах представили огромный спектр решений — от компактных устройств до крупной специализированной техники, включая мобильные лаборатории, беспилотники и современные системы анализа, позволяющие выявлять и пресекать распространение наркотических и психотропных веществ на ранних этапах.
К примеру, одним из самых масштабных стал павильон Таможенного комитета. Здесь показали не только оборудование для обнаружения запрещенных веществ, но и реальные примеры маскировки — афганские казаны, упаковки стирального порошка, детское питание и даже одежда, на которую наркокурьеры наносят запрещенные вещества, пытаясь обойти контроль.
Насыщенной была и экспозиция министерства внутренних дел. В частности, специалисты по борьбе с киберпреступностью рассказали о расследовании дел, связанных с продажей наркотиков через даркнет и социальные сети.
В качестве примера они привели раскрытие крупной схемы — платформы "Бастилия", представлявшей собой наркошоп без прямого контакта между покупателями и продавцами.
Интересные стартапы в рамках выставки презентовали представители Агентства инновационного развития при министерстве высшего образования, науки и инноваций. Среди них — разработки, направленные на борьбу с наркозависимостью и ускорение восстановления организма после длительного употребления психоактивных веществ.
Каждый стенд выставки подробно демонстрирует, какие меры предпринимают в стране для противодействия незаконному обороту наркотических и психотропных веществ и как развивается эта работа на практике.