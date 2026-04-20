От техники до скрытых схем: в Самарканде показали, как ловят наркокурьеров

Представители силовых структур и профильных организаций наглядно продемонстрировали свои методы и разработки, направленные на противодействие наркоторговле

2026-04-20T18:30+0500

САМАРКАНД, 20 апр — Sputnik. В рамках международного форума по противодействию наркоугрозам в Самарканде организовали выставку, посвященную борьбе с незаконным оборотом наркотиков, сообщает корреспондент SputnikУзбекистан.Экспозиция развернулась в экспоцентре туристического комплекса Silk Road Samarkand. На стендах представили огромный спектр решений — от компактных устройств до крупной специализированной техники, включая мобильные лаборатории, беспилотники и современные системы анализа, позволяющие выявлять и пресекать распространение наркотических и психотропных веществ на ранних этапах.Представители силовых структур и профильных организаций наглядно продемонстрировали свои методы и разработки, направленные на противодействие наркоторговле.К примеру, одним из самых масштабных стал павильон Таможенного комитета. Здесь показали не только оборудование для обнаружения запрещенных веществ, но и реальные примеры маскировки — афганские казаны, упаковки стирального порошка, детское питание и даже одежда, на которую наркокурьеры наносят запрещенные вещества, пытаясь обойти контроль.Насыщенной была и экспозиция министерства внутренних дел. В частности, специалисты по борьбе с киберпреступностью рассказали о расследовании дел, связанных с продажей наркотиков через даркнет и социальные сети.В качестве примера они привели раскрытие крупной схемы — платформы "Бастилия", представлявшей собой наркошоп без прямого контакта между покупателями и продавцами.Интересные стартапы в рамках выставки презентовали представители Агентства инновационного развития при министерстве высшего образования, науки и инноваций. Среди них — разработки, направленные на борьбу с наркозависимостью и ускорение восстановления организма после длительного употребления психоактивных веществ.Каждый стенд выставки подробно демонстрирует, какие меры предпринимают в стране для противодействия незаконному обороту наркотических и психотропных веществ и как развивается эта работа на практике.

