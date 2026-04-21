https://uz.sputniknews.ru/20260421/goar-barsegyan-nazvala-klyuch-k-raskrytiyu-ekonomicheskogo-potentsiala-eaes-i-uzbekistana-57035494.html

Гоар Барсегян назвала ключ к раскрытию экономического потенциала ЕАЭС и Узбекистана

Sputnik Узбекистан

В быстро меняющемся мире страны Союза должны совместно отвечать на современные вызовы. Узбекистан как государство-наблюдатель активно вовлечен в этот процесс

пресс-центр

иннопром-2026 в ташкенте

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

пресс-центр

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/15/57030569_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a1f16ef4b0ed679d2c0e5c9eb7471030.jpg

ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Кооперация в промышленности и АПК — ключ к раскрытию экономического потенциала ЕАЭС и Узбекистана, заявила министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан.Она отдельно выделила стратегические инициативы главы республики по развитию связей в промышленности, АПК и инновациях.Она также озвучила цифры, подтверждающие прочность связей Узбекистана и ЕАЭС: количество совместных предприятий достигло 5 000, а объем взаимных поставок в промышленном секторе составляет около $8 млрд.Еще одна общая задача АЭС и Узбекистана, продолжила она, — вопросы продовольственной безопасности.Мы стремимся "сверять часы" по всем направлениям: например, в ЕАЭС есть нехватка фруктов, и потенциал Узбекистана здесь может эффективно восполнить рыночные ниши, заключила она.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.Sputnik Узбекистан — официальный медиапартнер выставки "ИННОПРОМ. Центральная Азия".

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_UZ

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

гоар барсегян еаэс узбекистан