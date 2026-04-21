Гоар Барсегян назвала ключ к раскрытию экономического потенциала ЕАЭС и Узбекистана
В быстро меняющемся мире страны Союза должны совместно отвечать на современные вызовы. Узбекистан как государство-наблюдатель активно вовлечен в этот процесс.
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Кооперация в промышленности и АПК — ключ к раскрытию экономического потенциала ЕАЭС и Узбекистана, заявила министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан.
Она отдельно выделила стратегические инициативы главы республики по развитию связей в промышленности, АПК и инновациях.
“В быстро меняющемся мире страны Евразийского союза должны совместно отвечать на современные вызовы. Узбекистан как государство-наблюдатель активно вовлечен в этот процесс. Среди наиболее успешных направлений — сельхозмашиностроение, железнодорожное машиностроение, легкая промышленность, фармацевтика и ювелирная отрасль”, — сказала Гоар Барсегян.
Она также озвучила цифры, подтверждающие прочность связей Узбекистана и ЕАЭС: количество совместных предприятий достигло 5 000, а объем взаимных поставок в промышленном секторе составляет около $8 млрд.
“Особо отмечу участие узбекских отраслевых ассоциаций в работе Евразийской технологической платформы "Робототехника". Цель этого взаимодействия — разработка межгосударственной программы по внедрению промышленных роботов в производство. Наш бизнес остро заинтересован в автоматизации и создании крепких технологических цепочек, и здесь мы видим огромный потенциал для совместной работы”, — подчеркнула министр ЕЭК.
Еще одна общая задача АЭС и Узбекистана, продолжила она, — вопросы продовольственной безопасности.
“Сейчас готовится к одобрению новый план сотрудничества с Узбекистаном до 2029 года. Мы получили предложения по активизации работы в рамках технологических платформ в сфере биотехнологий, рыбного хозяйства и животноводства. Более того, механизм финансовой поддержки (промышленных кооперационных проектов в ЕАЭС — прим. ред.) через год будет запущен и для АПК: в области семеноводства, агрологистики и переработки продукции. У предпринимателей из Узбекистана будет возможность принимать участие в этих программах”, — рассказала Барсегян.
Мы стремимся "сверять часы" по всем направлениям: например, в ЕАЭС есть нехватка фруктов, и потенциал Узбекистана здесь может эффективно восполнить рыночные ниши, заключила она.
Sputnik Узбекистан — официальный медиапартнер выставки "ИННОПРОМ. Центральная Азия".