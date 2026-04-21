Губернатор Ленинградской области: За 3 года мы увеличим товарооборот с Узбекистаном на 50%
По мнению Александра Дрозденко, всегда выигрывают те страны, которые начинают поддерживать друг друга в период роста с тем, чтобы к этому росту присоединиться со своими возможностями
18:29 21.04.2026 (обновлено: 18:37 21.04.2026)
По мнению Александра Дрозденко, всегда выигрывают те страны, которые начинают поддерживать друг друга в период роста с тем, чтобы к этому росту присоединиться со своими возможностями.
За 3 года мы увеличим товарооборот с Узбекистаном на 50%, заявил Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан.
“Мы, например, начинали на старте, в двадцать втором году товарооборот был чуть больше 13 млн долларов. Сегодня мы приблизились к 100 млн долларов, но мы видим, что каждый год у нас рост 15%, и вчера, встречаясь с президентом, я дал твердую гарантию, что за 3 года мы вырастем на 50%, а еще через 3 года у нас будет двукратный рост, и, может быть, даже чуть больше. Потому что мы видим, что узбекский рынок очень активно развивается”, — рассказал он.
Губернатор также сообщил, что в Иннопроме в Ташкенте участвуют 14 компаний Ленобласти. Они привезли на выставку в том числе инновационное оборудование — систему управления холодильными установками для поддержания заданной температуры в помещениях. Это прежде всего нужно для дата-центров, для помещений, где хранятся большие объемы данных, для развития ИИ, для телекоммуникационных станций, телевизионного оборудования и так далее.
Дрозденко отдельно остановился на сотрудничестве с Ташкентской, Сырдарьинской, Наманганской областями, подписании новых соглашений в рамках Иннопрома.
По мнению Александра Дрозденко, всегда выигрывают те страны, которые начинают поддерживать друг друга в период роста с тем, чтобы к этому росту присоединиться со своими возможностями.
“Мы видим, насколько сегодня быстро растет экономика Узбекистана, я бы так сказал, бум сейчас у вас идет в экономике, в том числе в строительной сфере, в потребительском рынке. Поэтому мы, конечно, связываем с вашим бумом свое развитие”, — отметил он.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.