Губернатор Ленинградской области: За 3 года мы увеличим товарооборот с Узбекистаном на 50%

По мнению Александра Дрозденко, всегда выигрывают те страны, которые начинают поддерживать друг друга в период роста с тем, чтобы к этому росту присоединиться со своими возможностями

2026-04-21T18:29+0500

За 3 года мы увеличим товарооборот с Узбекистаном на 50%, заявил Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан.Губернатор также сообщил, что в Иннопроме в Ташкенте участвуют 14 компаний Ленобласти. Они привезли на выставку в том числе инновационное оборудование — систему управления холодильными установками для поддержания заданной температуры в помещениях. Это прежде всего нужно для дата-центров, для помещений, где хранятся большие объемы данных, для развития ИИ, для телекоммуникационных станций, телевизионного оборудования и так далее.Дрозденко отдельно остановился на сотрудничестве с Ташкентской, Сырдарьинской, Наманганской областями, подписании новых соглашений в рамках Иннопрома.По мнению Александра Дрозденко, всегда выигрывают те страны, которые начинают поддерживать друг друга в период роста с тем, чтобы к этому росту присоединиться со своими возможностями. Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

