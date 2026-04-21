Ведущая китайская компания пробурит 30 скважин в Узбекистане

Ведущая китайская компания пробурит 30 скважин в Узбекистане

Работы будут проводить в 2026-2028 годах на территории Устюртского региона. Цель— выявить запасы углеводородов в пластах с аномально высоким давлением и температурой

2026-04-21T12:01+0500

2026-04-21T12:01+0500

2026-04-21T12:25+0500

ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. АО “Узбекнефтегаз” подписало контракт с китайской "CNPC XIBU Drilling Engineering Company Limited" на бурение 30 поисково-разведочных скважин, сообщает пресс-служба национальной холдинговой компании.Работы в рамках проекта будут проводить на новых перспективных участках Устюртского региона. Цель — выявить запасы углеводородов в пластах с аномально высоким давлением и температурой. Проектная глубина скважин составит 5,5–6 тыс. м.Данное сотрудничество имеет важное значение для вывода геологоразведочных работ на новый этап и укрепления ресурсной базы, добавили в пресс-службе.

узбекистан

Sputnik Узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

