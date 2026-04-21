Ведущая китайская компания пробурит 30 скважин в Узбекистане
Ведущая китайская компания пробурит 30 скважин в Узбекистане
Работы будут проводить в 2026-2028 годах на территории Устюртского региона. Цель— выявить запасы углеводородов в пластах с аномально высоким давлением и температурой
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. АО "Узбекнефтегаз" подписало контракт с китайской "CNPC XIBU Drilling Engineering Company Limited" на бурение 30 поисково-разведочных скважин, сообщает пресс-служба национальной холдинговой компании.Работы в рамках проекта будут проводить на новых перспективных участках Устюртского региона. Цель — выявить запасы углеводородов в пластах с аномально высоким давлением и температурой. Проектная глубина скважин составит 5,5–6 тыс. м.Данное сотрудничество имеет важное значение для вывода геологоразведочных работ на новый этап и укрепления ресурсной базы, добавили в пресс-службе.
Ведущая китайская компания пробурит 30 скважин в Узбекистане

Работы будут проводить в 2026–2028 годах на территории Устюртского региона. Цель — выявить запасы углеводородов в пластах с аномально высоким давлением и температурой.
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. АО “Узбекнефтегаз” подписало контракт с китайской "CNPC XIBU Drilling Engineering Company Limited" на бурение 30 поисково-разведочных скважин, сообщает пресс-служба национальной холдинговой компании.
“Между АО "Узбекнефтегаз" и китайской компанией "CNPC XIBU Drilling Engineering Company Limited", обладающей многолетним опытом и высококвалифицированными инженерными кадрами, подписан контракт на бурение 30 поисково-разведочных скважин на территории Устюртского региона в 2026–2028 годах”, — говорится в сообщении.
Работы в рамках проекта будут проводить на новых перспективных участках Устюртского региона. Цель — выявить запасы углеводородов в пластах с аномально высоким давлением и температурой. Проектная глубина скважин составит 5,5–6 тыс. м.
Данное сотрудничество имеет важное значение для вывода геологоразведочных работ на новый этап и укрепления ресурсной базы, добавили в пресс-службе.
