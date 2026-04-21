Начальник Генштаба России: Полностью завершено освобождение ЛНР

сейчас наступление Объединенной группировки войск идет по всем направлениям;

российские войска в марте-апреле освободили 34 населенных пункта и около 700 квадратных километров территории;

"Южная" группировка войск в ходе спецоперации в марте-апреле освободила семь населенных пунктов;

группировка войск "Север" в марте-апреле взяла под контроль 17 населенных пунктов в зоне спецоперации;

группировка "Днепр" наступает в направлении Запорожья, освободила Веселянку, ведет уличные бои в Орехове и Запорожце;

группировка войск "Центр" продвигается в направлении Доброполья, завершает зачистку Нового Донбасса, продолжает бои за Белицкое;

войска группировки "Восток" в полосе своего наступления уверенно удерживают инициативу и активно продвигаются на запад в восточной части Запорожской области;

группировка войск "Запад" завершила ликвидацию окруженного противника на восточном берегу реки Оскол, и уничтожает противника в населенных пункта Боровая, Святогорск, Студенок и Старый Караван;

ВСУ предпринимали попытки остановить наступление ВС России в феврале-марте, но потеряли три тысячи военнослужащих и больше 160 единиц техники;