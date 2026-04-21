Начальник Генштаба России: Полностью завершено освобождение ЛНР
Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач воинскими частями "Южной" группировки войск.
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов заявил о полном освобождении Луганской Народной Республики российскими войсками. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Полностью завершено освобождение Луганской Народной Республики", — сказал он, выступая на пункте управления общевойскового объединения российской Южной группировки войск.
Герасимов проинспектировал группировку, заслушал доклады командующего и командиров, отметил успехи группировки и поставил ей задачи дальнейших действий.
Другие заявления начальника Генштаба РФ:
сейчас наступление Объединенной группировки войск идет по всем направлениям;
российские войска в марте-апреле освободили 34 населенных пункта и около 700 квадратных километров территории;
"Южная" группировка войск в ходе спецоперации в марте-апреле освободила семь населенных пунктов;
группировка войск "Север" в марте-апреле взяла под контроль 17 населенных пунктов в зоне спецоперации;
группировка "Днепр" наступает в направлении Запорожья, освободила Веселянку, ведет уличные бои в Орехове и Запорожце;
группировка войск "Центр" продвигается в направлении Доброполья, завершает зачистку Нового Донбасса, продолжает бои за Белицкое;
войска группировки "Восток" в полосе своего наступления уверенно удерживают инициативу и активно продвигаются на запад в восточной части Запорожской области;
группировка войск "Запад" завершила ликвидацию окруженного противника на восточном берегу реки Оскол, и уничтожает противника в населенных пункта Боровая, Святогорск, Студенок и Старый Караван;
ВСУ предпринимали попытки остановить наступление ВС России в феврале-марте, но потеряли три тысячи военнослужащих и больше 160 единиц техники;
командование украинских боевиков, пытаясь скрыть провал в феврале-марте, проводит информационную кампанию о возвращении якобы 480 километров территорий.