Россия готова помочь Узбекистану в отправке в космос первого космонавта республики
Россия готова помочь Узбекистану в отправке в космос первого космонавта республики
Денис Мантуров высказал готовность задействовать весь богатый российский опыт и компетенции, чтобы всесторонне помочь реализации планов РУз в космосе
2026-04-21T17:10+0500
2026-04-21T17:10+0500
2026-04-21T17:43+0500
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Россия готова помочь Узбекистану в отправке в космос первого космонавта республики и искусственного спутника, рассказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на полях Иннопрома в Ташкенте. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.Другие заявления Мантурова:Sputnik Узбекистан — официальный медиапартнер выставки "ИННОПРОМ. Центральная Азия".
россия узбекистан планы космос
Россия готова помочь Узбекистану в отправке в космос первого космонавта республики
17:10 21.04.2026 (обновлено: 17:43 21.04.2026)
Денис Мантуров высказал готовность задействовать весь богатый российский опыт и компетенции, чтобы всесторонне помочь реализации планов РУз в космосе.
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Россия готова помочь Узбекистану в отправке в космос первого космонавта республики и искусственного спутника, рассказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на полях Иннопрома в Ташкенте. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.
"Как стратегический партнер Узбекистана, мы приветствуем эти планы и готовы задействовать весь наш богатый опыт и компетенции, чтобы всесторонне помочь их реализации", — сказал первый вице-премьер РФ.
Другие заявления Мантурова:
такие площадки, как международные выставки "Иннопром", позволяют выстраивать практическое взаимодействие, в том числе устанавливать и новые партнерские связи;
проект модернизации производства полиакриламида на площадке в городе Навои находится в проработке, российская компания "Норкем" уже осуществила тестовую поставку полимера для проведения опытно-промышленных испытаний в республике, получены положительные результаты;
группа компаний "Арнест" сможет выпускать до 85 млн единиц готовой продукции в области косметики и бытовой химии в год на площадке индустриального парка в Навоийской области Узбекистана.
Sputnik Узбекистан — официальный медиапартнер выставки "ИННОПРОМ. Центральная Азия".