Удмуртия планирует запуск совместных технопарков в Узбекистане — видео

По мнению министра экономики Удмуртской Республики, к взаимовыгодным направлениям сотрудничества также относятся экспорт строительных услуг и туризм

Удмуртия рассматривает перспективы запуска совместных технопарков в Узбекистане. Об этом сообщила министр экономики этой республики Анна Слугина в пресс-центре Sputnik Узбекистан.Делегация Удмуртии участвует в промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте.Министр упомянула и о других встречах, поскольку в Ташкент приехали представители образовательных учреждений Удмуртии по обмену студентами и опытом, медийная компания, которая занимается маркетингом и продвижением, IT-компании — спектр достаточно широкий.Учитывая динамичное развитие Узбекистана в последние годы, мы планируем закрепить эти связи и только их увеличивать, подчеркнула Слугина.Также, по мнению министра экономики Удмуртской Республики, к новым взаимовыгодным направлениям сотрудничества относятся экспорт строительных услуг и туризм.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.Sputnik Узбекистан – официальный медиапартнер выставки "ИННОПРОМ. Центральная Азия".

