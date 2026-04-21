Удмуртия планирует запуск совместных технопарков в Узбекистане — видео
По мнению министра экономики Удмуртской Республики, к взаимовыгодным направлениям сотрудничества также относятся экспорт строительных услуг и туризм
2026-04-21T15:12+0500
Удмуртия рассматривает перспективы запуска совместных технопарков в Узбекистане. Об этом сообщила министр экономики этой республики Анна Слугина в пресс-центре Sputnik Узбекистан.
Делегация Удмуртии участвует в промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте.
“В нашей делегации есть компания, которая занимается развитием промышленных и технопарков на территории Удмуртии. Вчера были проведены переговоры с российскими и узбекскими предприятиями, чтобы понять, есть ли потенциал для совместного строительства технопарков. Мы пришли к выводу, что это выгодно обеим сторонам, так что будем думать в этом направлении”, — рассказала Слугина.
Министр упомянула и о других встречах, поскольку в Ташкент приехали представители образовательных учреждений Удмуртии по обмену студентами и опытом, медийная компания, которая занимается маркетингом и продвижением, IT-компании — спектр достаточно широкий.
Учитывая динамичное развитие Узбекистана в последние годы, мы планируем закрепить эти связи и только их увеличивать, подчеркнула Слугина.
Также, по мнению министра экономики Удмуртской Республики, к новым взаимовыгодным направлениям сотрудничества относятся экспорт строительных услуг и туризм.
