В ЕАЭС вводят защитную пошлину на одежду из Вьетнама

Данная мера коснется в том числе трикотажа. Основанием для ее применения стало превышение допустимого уровня импорта одежды из этой страны по итогам 2025 года

2026-04-21T11:00+0500

ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Евразийская экономическая комиссия приняла решение о вводе триггерной защитной меры в отношении отдельных видов одежды, импортируемых из Вьетнама по преференциальным тарифам, сообщает пресс-служба ЕЭК.В комиссии пояснили, что импорт превысил предусмотренный соглашением уровень, и теперь в течение шести месяцев на ввоз льготной одежды будет распространяться полная ставка Единого таможенного тарифа ЕАЭС вместо льготной.Решение вступит в силу через 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

