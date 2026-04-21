В ЕАЭС вводят защитную пошлину на одежду из Вьетнама
Данная мера коснется в том числе трикотажа. Основанием для ее применения стало превышение допустимого уровня импорта одежды из этой страны по итогам 2025 года
2026-04-21T11:00+0500
Евразийская экономическая комиссия приняла решение о вводе триггерной защитной меры в отношении отдельных видов одежды, импортируемых из Вьетнама по преференциальным тарифам, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
“Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение применить триггерную защитную меру в отношении отдельных видов одежды из Вьетнама, включая трикотаж”, — говорится в сообщении.
В комиссии пояснили, что импорт превысил предусмотренный соглашением уровень, и теперь в течение шести месяцев на ввоз льготной одежды будет распространяться полная ставка Единого таможенного тарифа ЕАЭС вместо льготной.
"Путем принятия меры мы обеспечим соблюдение параметров соглашения о свободной торговле с Вьетнамом и поддержим производителей ЕАЭС", — отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
Решение вступит в силу через 30 календарных дней с даты его официального опубликования.