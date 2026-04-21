Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.11.2022
В ЕАЭС вводят защитную пошлину на одежду из Вьетнама
В ЕАЭС вводят защитную пошлину на одежду из Вьетнама
Данная мера коснется в том числе трикотажа. Основанием для ее применения стало превышение допустимого уровня импорта одежды из этой страны по итогам 2025 года
2026-04-21T11:00+0500
2026-04-21T11:00+0500
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Евразийская экономическая комиссия приняла решение о вводе триггерной защитной меры в отношении отдельных видов одежды, импортируемых из Вьетнама по преференциальным тарифам, сообщает пресс-служба ЕЭК.В комиссии пояснили, что импорт превысил предусмотренный соглашением уровень, и теперь в течение шести месяцев на ввоз льготной одежды будет распространяться полная ставка Единого таможенного тарифа ЕАЭС вместо льготной.Решение вступит в силу через 30 календарных дней с даты его официального опубликования.
еаэс пошлина одежда вьетнам
еаэс пошлина одежда вьетнам

В ЕАЭС вводят защитную пошлину на одежду из Вьетнама

11:00 21.04.2026
© OTROSHKO SERGEY / ЕЭКАндрей Слепнев, министр по торговле Евразийской экономической комиссии.
© OTROSHKO SERGEY / ЕЭКАндрей Слепнев, министр по торговле Евразийской экономической комиссии.
© OTROSHKO SERGEY / ЕЭК
Данная мера коснется в том числе трикотажа. Основанием для ее применения стало превышение допустимого уровня импорта одежды из этой страны по итогам 2025 года.
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Евразийская экономическая комиссия приняла решение о вводе триггерной защитной меры в отношении отдельных видов одежды, импортируемых из Вьетнама по преференциальным тарифам, сообщает пресс-служба ЕЭК.
“Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение применить триггерную защитную меру в отношении отдельных видов одежды из Вьетнама, включая трикотаж”, — говорится в сообщении.
В комиссии пояснили, что импорт превысил предусмотренный соглашением уровень, и теперь в течение шести месяцев на ввоз льготной одежды будет распространяться полная ставка Единого таможенного тарифа ЕАЭС вместо льготной.

"Путем принятия меры мы обеспечим соблюдение параметров соглашения о свободной торговле с Вьетнамом и поддержим производителей ЕАЭС", — отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Решение вступит в силу через 30 календарных дней с даты его официального опубликования.
