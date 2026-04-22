Акция "Георгиевская ленточка" стартовала в Ташкенте — Россотрудничество

Первая акция "Георгиевская ленточка" состоялась в 2005 году. С тех пор ежегодно, в преддверии Дня Победы, миллионы россиян и жители других стран прикрепляют ее к одежде и к автомобилям, как символ памяти и уважения к подвигу участников Великой Отечественной войны.

2026-04-22T12:10+0500

В преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в Ташкенте стартовала традиционная акция "Георгиевская ленточка", сообщили в представительстве Россотрудничества в Узбекистане.В представительстве напомнили, что акция "Георгиевская ленточка" проводится с 2005 года, и ее слоган — "Георгиевская ленточка. Я — помню! Я — горжусь". Миллионы людей ежегодно прикрепляют черно-оранжевую ленту к одежде, чтобы выразить благодарность ветеранам за их подвиг.По данным пресс-службы, с 22 апреля по 9 мая в Русском доме в Ташкенте каждый желающий может получить ленточку с 9.00 до 19.00.В Узбекистане 9 мая с 1999 года отмечается как День памяти и почестей. В 2022 году президент РФ Владимир Путин подписал закон о том, что георгиевская лента приравнивается к символам воинской славы России: ее можно использовать только в целях, связанных с исторической памятью. За ее осквернение может грозить тюремный срок.

