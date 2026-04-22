Акция "Георгиевская ленточка" стартовала в Ташкенте — Россотрудничество
Первая акция "Георгиевская ленточка" состоялась в 2005 году. С тех пор ежегодно, в преддверии Дня Победы, миллионы россиян и жители других стран прикрепляют ее к одежде и к автомобилям, как символ памяти и уважения к подвигу участников Великой Отечественной войны.
2026-04-22T12:10+0500
В преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в Ташкенте стартовала традиционная акция "Георгиевская ленточка", сообщили
в представительстве Россотрудничества в Узбекистане.
"В преддверии Дня Памяти и Почестей, Дня Победы, мы рады сообщить, что в Узбекистане стартует Международная акция "Георгиевская ленточка"", — говорится в сообщении.
В представительстве напомнили, что акция "Георгиевская ленточка" проводится с 2005 года, и ее слоган — "Георгиевская ленточка. Я — помню! Я — горжусь". Миллионы людей ежегодно прикрепляют черно-оранжевую ленту к одежде, чтобы выразить благодарность ветеранам за их подвиг.
История Георгиевской ленты восходит к солдатскому ордену Святого Георгия Победоносца, учрежденному императрицей Екатериной II. Цвета ленты — черный и оранжевый (желтый) — символизируют "дым и пламень", олицетворяя военную доблесть и славу.
По данным пресс-службы, с 22 апреля по 9 мая в Русском доме в Ташкенте каждый желающий может получить ленточку с 9.00 до 19.00.
"Присоединяйтесь к акции и выразите свою благодарность ветеранам!", — призвали в Россотрудничестве.
В Узбекистане 9 мая с 1999 года отмечается как День памяти и почестей. В 2022 году президент РФ Владимир Путин подписал закон о том, что георгиевская лента приравнивается к символам воинской славы России: ее можно использовать только в целях, связанных с исторической памятью. За ее осквернение может грозить тюремный срок.