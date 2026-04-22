https://uz.sputniknews.ru/20260422/dialog-jenschin-liderov-kurs-innovatsii-prava-ekonomicheskoe-razvitie-57047937.html

Женщины ЦА и Азербайджана укрепляют сотрудничество: курс на инновации и развитие экономики

Женщины ЦА и Азербайджана укрепляют сотрудничество: курс на инновации и развитие экономики

Sputnik Узбекистан

Под председательством Узбекистана состоялось онлайн-заседание Диалога женщин-лидеров стран Центральной Азии и Азербайджана, посвящённое обсуждению приоритетных задач и совместных действий в сфере расширения прав и возможностей женщин региона.

2026-04-22T09:31+0500

2026-04-22T09:31+0500

2026-04-22T10:21+0500

права женщин

танзила нарбаева

узбекистан

азербайджан

парламентарии

права

инновации

экономика

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/08/0b/20042602_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_eb4134e24cffb54062212e121d971b73.jpg

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В рамках взаимодействия женщин Центральной Азии и Азербайджана запланирован ряд инициатив, направленных на расширение сотрудничества и укрепление партнерства. Предусмотрены мероприятия по развитию женского предпринимательства, обмену опытом и проведению совместных международных проектов в научной и общественно-политической сферах. Под председательством Узбекистана в онлайн-формате прошло заседание Диалога женщин-лидеров стран Центральной Азии и Азербайджана, посвященное приоритетным задачам и совместным действиям. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.В нем приняли участие представители парламентов стран региона и Азербайджана, а также руководители международных, включая структуры ООН.Открывая заседание, председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева отметила растущий международный авторитет Диалога как эффективной площадки для обмена опытом и продвижения совместных инициатив, в рамках которой уже принято около 20 документов и выдвинут ряд инициатив.Также отмечалось, что участие президента Азербайджана Ильхама Алиева в седьмой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии стало важным фактором для присоединения Азербайджана к Диалогу женщин-лидеров Центральной Азии.В ходе мероприятия участницы подробно обсудили приоритетные задачи, которые намечено реализовать в рамках председательства Узбекистана в течение года.Так, в рамках второго Азиатского форума женщин, который состоится в Бухаре в мае, запланирована сессия "Женское лидерство в науке". На ней обсудят создание платформы для научного сотрудничества и диалога между женщинами-учеными Центральной Азии и Азербайджана, а также реализацию совместных исследований и инновационных проектов. Кроме того, внимание будет уделено развитию диалога между женщинами-предпринимателями, проведению бизнес-форумов, обмену законодательной практикой по защите прав женщин и укреплению взаимодействия между парламентами, правительствами и гражданским обществом.Наряду с этим предусмотрены мероприятия по расширению социальных, экономических и политических возможностей молодых женщин в рамках предстоящего в Самарканде 12-го Глобального форума молодых парламентариев.Также определены ключевые направления дальнейшего развития международного сотрудничества, активизации обмена передовым опытом и подведения итогов деятельности Диалога в конце года. Участники заседания подчеркнули важность укрепления регионального взаимодействия, взаимного доверия и солидарности, а также продолжения эффективного сотрудничества с международными организациями.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

права женщин, танзила нарбаева, узбекистан, азербайджан, парламентарии, права, инновации, экономика