Женщины ЦА и Азербайджана укрепляют сотрудничество: курс на инновации и развитие экономики
09:31 22.04.2026 (обновлено: 10:21 22.04.2026)
© Sputnik / Murad OrujovФлаги Азербайджана и Узбекистана.
Подписаться
Состоялось онлайн-заседание Диалога женщин-лидеров стран Центральной Азии и Азербайджана, посвященное обсуждению приоритетных задач и совместных действий в сфере расширения прав и возможностей женщин региона.
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В рамках взаимодействия женщин Центральной Азии и Азербайджана запланирован ряд инициатив, направленных на расширение сотрудничества и укрепление партнерства. Предусмотрены мероприятия по развитию женского предпринимательства, обмену опытом и проведению совместных международных проектов в научной и общественно-политической сферах.
Под председательством Узбекистана в онлайн-формате прошло заседание Диалога женщин-лидеров стран Центральной Азии и Азербайджана, посвященное приоритетным задачам и совместным действиям. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.
В нем приняли участие представители парламентов стран региона и Азербайджана, а также руководители международных, включая структуры ООН.
Открывая заседание, председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева отметила растущий международный авторитет Диалога как эффективной площадки для обмена опытом и продвижения совместных инициатив, в рамках которой уже принято около 20 документов и выдвинут ряд инициатив.
"Диалог женщин-лидеров стран Центральной Азии основан в декабре 2020 года по инициативе Узбекистана. В 2021 году Узбекистан председательствовал в данной платформе. За последние пять лет во всех странах Центральной Азии проведены заседания Диалога, в ходе которых обсуждались актуальные вопросы. В этом году Узбекистан вновь председательствует в Диалоге", — отметили в Сенате.
Также отмечалось, что участие президента Азербайджана Ильхама Алиева в седьмой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии стало важным фактором для присоединения Азербайджана к Диалогу женщин-лидеров Центральной Азии.
В ходе мероприятия участницы подробно обсудили приоритетные задачи, которые намечено реализовать в рамках председательства Узбекистана в течение года.
Так, в рамках второго Азиатского форума женщин, который состоится в Бухаре в мае, запланирована сессия "Женское лидерство в науке". На ней обсудят создание платформы для научного сотрудничества и диалога между женщинами-учеными Центральной Азии и Азербайджана, а также реализацию совместных исследований и инновационных проектов.
Кроме того, внимание будет уделено развитию диалога между женщинами-предпринимателями, проведению бизнес-форумов, обмену законодательной практикой по защите прав женщин и укреплению взаимодействия между парламентами, правительствами и гражданским обществом.
Наряду с этим предусмотрены мероприятия по расширению социальных, экономических и политических возможностей молодых женщин в рамках предстоящего в Самарканде 12-го Глобального форума молодых парламентариев.
Также определены ключевые направления дальнейшего развития международного сотрудничества, активизации обмена передовым опытом и подведения итогов деятельности Диалога в конце года.
Участники заседания подчеркнули важность укрепления регионального взаимодействия, взаимного доверия и солидарности, а также продолжения эффективного сотрудничества с международными организациями.