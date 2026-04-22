Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260422/dialog-kultur-rossii-i-uzbekistana-vzglyad-cherez-iskusstvo-57060790.html
Диалог культур России и Узбекистана: взгляд через искусство
Sputnik Узбекистан
Вчера в Ташкентском Доме фотографии открылась международная выставка под названием "Арт-караван: диалог культур", объединяющая художников России и Узбекистана в пространстве современного искусства.
2026-04-22T20:20+0500
выставка
фото
фотолента
ташкент
культура
художник
художники
россия
картины
живопись
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/16/57067992_0:71:3072:1799_1920x0_80_0_0_556fb644dbcce24cfeea349767f8489e.jpg
ташкент
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/16/57067992_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a658693af93b5d2cb3da9f813c9070e2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Подписаться
Накануне в Ташкентском Доме фотографии открылась международная выставка под названием "Арт-караван: диалог культур", объединяющая художников России и Узбекистана в пространстве современного искусства.
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Экспозиция выставки "Арт-караван: диалог культур" раскрывает многослойную идею культурного взаимодействия как живого процесса, основанного на взаимном интересе, эстетическом притяжении и уважении к национальному многообразию. Проект предлагает взглянуть на художественные связи между регионами России и Узбекистана как на динамичную среду, в которой формируется новое качество современного искусства.
Ключевой образ выставки — караван — становится метафорой движения, обмена и объединения культурных миров. Этот символ отражает не только географическое преодоление расстояний, но и глубокий обмен идеями, образами и художественными традициями Востока и Запада.
Художники творческого объединения "Арт-караван" продолжают традиции своих предшественников, соединяя культурные пространства через актуальное художественное высказывание. В представленных работах раскрываются сразу несколько уровней диалога:
с художественным наследием: синтез русской пленэрной школы живописи и декоративной выразительности восточного искусства;
между художниками: совместные пленэры становятся площадкой для обмена творческими методами и взглядами;
с пространством: архитектура, природа и свет регионов России и Узбекистана выступают полноценными соавторами произведений.
Экспозиция позволяет зрителю ощутить богатство природных ландшафтов, этнокультурное разнообразие и историческую глубину двух стран, а также увидеть современное художественное осмысление национального наследия.

"Арт-караван — это пространство встречи культур, где традиции становятся основой для нового художественного языка, объединяющего Восток и Запад", — говорит руководитель проекта Ирина Коваленко.

© Sputnik / Бахром Хатамов
Диалог культур России и Узбекистана: взгляд через искусство - Sputnik Узбекистан
1/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Диалог культур России и Узбекистана: взгляд через искусство - Sputnik Узбекистан
2/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Диалог культур России и Узбекистана: взгляд через искусство - Sputnik Узбекистан
3/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Диалог культур России и Узбекистана: взгляд через искусство - Sputnik Узбекистан
4/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Диалог культур России и Узбекистана: взгляд через искусство - Sputnik Узбекистан
5/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Диалог культур России и Узбекистана: взгляд через искусство - Sputnik Узбекистан
6/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Диалог культур России и Узбекистана: взгляд через искусство - Sputnik Узбекистан
7/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Диалог культур России и Узбекистана: взгляд через искусство - Sputnik Узбекистан
8/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Диалог культур России и Узбекистана: взгляд через искусство - Sputnik Узбекистан
9/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Диалог культур России и Узбекистана: взгляд через искусство - Sputnik Узбекистан
10/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Диалог культур России и Узбекистана: взгляд через искусство - Sputnik Узбекистан
11/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Диалог культур России и Узбекистана: взгляд через искусство - Sputnik Узбекистан
12/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Диалог культур России и Узбекистана: взгляд через искусство - Sputnik Узбекистан
13/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Диалог культур России и Узбекистана: взгляд через искусство - Sputnik Узбекистан
14/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Диалог культур России и Узбекистана: взгляд через искусство - Sputnik Узбекистан
15/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Диалог культур России и Узбекистана: взгляд через искусство - Sputnik Узбекистан
16/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Диалог культур России и Узбекистана: взгляд через искусство - Sputnik Узбекистан
17/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
С 2022 года проект "Арт-караван: диалог культур" развивается как международная платформа, включающая пленэры, выставки и профессиональные дискуссии. Он вносит значимый вклад в развитие культурной дипломатии и укрепление творческих связей между Россией и Узбекистаном.
В рамках текущей экспозиции представлены работы пяти художников из России, каждый из которых предлагает собственное авторское видение диалога культур.
Проект реализуется при поддержке ведущих художественных организаций, включая Союз художников России, Московский Союз Художников и профильные общественные институты.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0