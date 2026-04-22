Диалог культур России и Узбекистана: взгляд через искусство

Вчера в Ташкентском Доме фотографии открылась международная выставка под названием "Арт-караван: диалог культур", объединяющая художников России и Узбекистана в пространстве современного искусства.

2026-04-22T20:20+0500

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Экспозиция выставки "Арт-караван: диалог культур" раскрывает многослойную идею культурного взаимодействия как живого процесса, основанного на взаимном интересе, эстетическом притяжении и уважении к национальному многообразию. Проект предлагает взглянуть на художественные связи между регионами России и Узбекистана как на динамичную среду, в которой формируется новое качество современного искусства. Ключевой образ выставки — караван — становится метафорой движения, обмена и объединения культурных миров. Этот символ отражает не только географическое преодоление расстояний, но и глубокий обмен идеями, образами и художественными традициями Востока и Запада.Художники творческого объединения "Арт-караван" продолжают традиции своих предшественников, соединяя культурные пространства через актуальное художественное высказывание. В представленных работах раскрываются сразу несколько уровней диалога:Экспозиция позволяет зрителю ощутить богатство природных ландшафтов, этнокультурное разнообразие и историческую глубину двух стран, а также увидеть современное художественное осмысление национального наследия.С 2022 года проект "Арт-караван: диалог культур" развивается как международная платформа, включающая пленэры, выставки и профессиональные дискуссии. Он вносит значимый вклад в развитие культурной дипломатии и укрепление творческих связей между Россией и Узбекистаном.В рамках текущей экспозиции представлены работы пяти художников из России, каждый из которых предлагает собственное авторское видение диалога культур.Проект реализуется при поддержке ведущих художественных организаций, включая Союз художников России, Московский Союз Художников и профильные общественные институты.

