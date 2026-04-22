Диалог культур России и Узбекистана: взгляд через искусство
Подписаться
Накануне в Ташкентском Доме фотографии открылась международная выставка под названием "Арт-караван: диалог культур", объединяющая художников России и Узбекистана в пространстве современного искусства.
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Экспозиция выставки "Арт-караван: диалог культур" раскрывает многослойную идею культурного взаимодействия как живого процесса, основанного на взаимном интересе, эстетическом притяжении и уважении к национальному многообразию. Проект предлагает взглянуть на художественные связи между регионами России и Узбекистана как на динамичную среду, в которой формируется новое качество современного искусства.
Ключевой образ выставки — караван — становится метафорой движения, обмена и объединения культурных миров. Этот символ отражает не только географическое преодоление расстояний, но и глубокий обмен идеями, образами и художественными традициями Востока и Запада.
Художники творческого объединения "Арт-караван" продолжают традиции своих предшественников, соединяя культурные пространства через актуальное художественное высказывание. В представленных работах раскрываются сразу несколько уровней диалога:
с художественным наследием: синтез русской пленэрной школы живописи и декоративной выразительности восточного искусства;
между художниками: совместные пленэры становятся площадкой для обмена творческими методами и взглядами;
с пространством: архитектура, природа и свет регионов России и Узбекистана выступают полноценными соавторами произведений.
Экспозиция позволяет зрителю ощутить богатство природных ландшафтов, этнокультурное разнообразие и историческую глубину двух стран, а также увидеть современное художественное осмысление национального наследия.
"Арт-караван — это пространство встречи культур, где традиции становятся основой для нового художественного языка, объединяющего Восток и Запад", — говорит руководитель проекта Ирина Коваленко.
© Sputnik / Бахром Хатамов
С 2022 года проект "Арт-караван: диалог культур" развивается как международная платформа, включающая пленэры, выставки и профессиональные дискуссии. Он вносит значимый вклад в развитие культурной дипломатии и укрепление творческих связей между Россией и Узбекистаном.
В рамках текущей экспозиции представлены работы пяти художников из России, каждый из которых предлагает собственное авторское видение диалога культур.
Проект реализуется при поддержке ведущих художественных организаций, включая Союз художников России, Московский Союз Художников и профильные общественные институты.