От технологий до "дымки": губернатор Кировской области о сотрудничестве с Узбекистаном

Sputnik Узбекистан

В МПЦ Sputnik Узбекистан состоялся брифинг губернатора Кировской области Александра Соколова, посвященный вопросам межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и Кировской областью.

2026-04-22T13:12+0500

2026-04-22T13:50+0500

1. С чем приехала делегация Кировской области для участия в промвыставке "Иннопром" в Ташкенте?Кировская область впервые представляет свой промышленный, экономический и туристический потенциал на международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия".Организовали стенд региона, где представлены новейшие разработки 13 предприятий в области металлургии, машиностроения, станкостроения, производства оборудования и технических средств, IT-технологий, пожаротушения. Среди них – такие ведущие промышленные предприятия, как "Омутнинский металлургический завод", "Кирскабель", "Вятский станкостроительный завод", "Кировский завод "Маяк", "Электромашиностроительный завод "Вэлконт", "ЛЕПСЕ", "Кировский завод электромагнитов "ДимАл".В рамках деловой программы запланированы встречи с:Предполагается также подписание соглашения между правительством Кировской области и хокимиятом Ташкентской области об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и социально-культурной сферах. Будут соглашения между Вятской торгово-промышленной палатой Кировской области и Торгово-промышленной палатой Ташкентской области, между Центром развития туризма Кировской области и Управлением туризма Ташкентской области.На стенде Национального центра "Россия" пройдут мастер-классы по росписи Дымковской игрушки. Это известный промысел в Кировской области, настоящее культурное достояние России. Барыни, индюки, свистульки расписываются яркими цветами: красным, желтым, синим, зеленым. Каждая фигурка — авторская работа, без повторов и шаблонов. Узнаваемая дымковская палитра украсила в декабре 2025 года ГУМ и каток на Красной площади в Москве.2. Каковы основные направления сотрудничества в таких сферах, как торгово-экономическая и инвестиционная деятельность, туризм, сельское хозяйство, образование и культура, медицина?Развитие многопланового сотрудничества с Республикой Узбекистан является одним из приоритетных направлений внешнеэкономической деятельности Правительства Кировской области. Отношения опираются на прочный фундамент взаимного уважения и интереса, динамично развиваются и охватывают практически все сферы жизни.Узбекистан входит в число приоритетных торговых партнеров области. Товарооборот между нами за 2025 год составил 2,2 млрд. рублей (2,8% от общего внешнеторгового оборота региона). Экспорт составил почти 2 млрд. рулей (3% от общего объема экспорта области), импорт составил порядка 200 млн. рублей (2%).В экспорте преобладали древесина (лесоматериалы, древесноволокнистые плиты, клееная фанера), алюминий, черные металлы (прутки, уголки из железа или нелегированной стали), металлорежущие станки, удобрения, изолированные провода, волоконно-оптические кабели, готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока, мучные кондитерские изделия, солодовое пиво. В импорте ведущее место занимали трикотажные полотна, предметы одежды и принадлежности к ней, постельное белье, хлопок.Кировская область и Узбекистан демонстрируют заинтересованность в расширении инвестиционного сотрудничества. Основным направлением является промышленная кооперация — совместные проекты в машиностроении, химической и лесоперерабатывающей промышленности. Кировские предприятия (например, в сфере производства оборудования и электротехники) рассматривают Узбекистан как рынок для сбыта и локализации производств.В настоящее время в Кировской области реализуется инвестиционный проект по созданию логистического хаба. Начало строительства логистического центра запланировано в III квартале 2026 года.Проект направлен на создание логистической инфраструктуры для приема, хранения и дистрибуции сельскохозяйственной продукции (преимущественно овощей и фруктов) из Узбекистана с последующей отправкой в различные регионы России и на экспорт.География поставок в России: Кировская область, Республика Коми, Пермский край, Архангельская, Вологодская, Нижегородская области, Удмуртия, Татарстан и Ямало-Ненецкий АО.Транспортная доступность — наш главный приоритет. Здесь будем работать плотно, оценивая перспективы оптимизировать прямые авиационные, железнодорожные и автобусные рейсы.Перспективными направлениями взаимодействия можно считать туризм, культуру и народные промыслы, которые являются настоящим мостом дружбы между нашими народами.Сфера туризма — одно из наиболее динамично развивающихся направлений. У нас есть общая цель — сделать поездки между нашими регионами комфортными, привлекательными и регулярными. На Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT в Москве обсуждался предстоящий визит комиссии Ассоциации туроператоров для оценки нашего туристического маршрута "Ворота Русского Севера", который претендует на статус национального. В случае успеха регион сможет войти в федеральные программы продвижения, что, безусловно, повысит его привлекательность и для гостей из Узбекистана.Особое внимание — народным промыслам. Узбекистан — это керамика, вышивка, ткачество, ювелирное искусство. У нас, в Кировской области — легендарная дымковская игрушка, вятская матрешка, кукарское кружево, лозоплетение и другие самобытные промыслы. Мы предлагаем конкретный шаг: создать в наших музеях экспозиции промыслов Узбекистана, открыть магазины с сувенирной продукцией.Культурный обмен формирует глубокое взаимопонимание между людьми. Кировская область на деле доказывает открытость культуре Узбекистана. Центральным событием могут стать взаимные дни — праздники народной культуры, которые окунут в атмосферу национального гостеприимства. Гастроли театров, музейные экспозиции помогут глубже понять культуры обоих регионов.Есть успешные примеры сотрудничества образовательных организаций высшего образования с Узбекистаном.В текущем учебном году в вузах Кировской области обучается 43 узбекских студента.Вятский государственный университетОбразовательные организации Узбекистана были участниками курсов повышения квалификации в области русского языка. Мастер-классы, тренинги прошли в вузах Узбекистана: Самаркандский государственный университет, Ферганский политехнический институт, Гулистанский государственный университет, Узбекский государственный университет мировых языков.Кировский государственный медицинский университетНалажено взаимодействие с Самаркандским государственным медицинским университетом. Оно открыло возможности для академической мобильности студентов, обмена преподавателями и проведения совместных научных исследований в сфере фундаментальной и прикладной медицины.Студенты Кировского ГМУ уже более 5 лет являются постоянными участниками престижной Международной олимпиады-конференции "САМАРКАНД–2020".Совместно с учеными из Самаркандского ГМУ написано около 30 статей, две монографии, два учебных пособия. На узбекский язык переводится учебник по детской хирургии, издан будет в 2027 году.3. Каковы примеры успешных кейсов взаимодействия промышленных производителей, и какие проекты можно считать наиболее значимыми?Сформирован ряд кейсов, которые показывают, что между Кировской областью и Республикой Узбекистан выстроены не только торговые, но и технологически значимые производственные цепочки.Во-первых, это лесная промышленность и деревообработка. Кировская область поставляет в Узбекистан древесину, пиломатериал, фанеру, древесноволокнистые плиты и клееную фанеру. В 2025 году из региона было отгружено более 100 тыс. кубометров хвойных пиломатериалов, что подтверждает стабильный спрос на нашу продукцию со стороны узбекистанских строительных и деревообрабатывающих предприятий. Среди ключевых экспортеров — такие компании, как ООО "Лестехснаб Плюс", ООО "Вятский фанерный комбинат", ООО "ХольцХаус" и ООО "Мурашинский фанерный завод". Именно эти предприятия формируют долгосрочные партнерские отношения с узбекистанскими заказчиками, обеспечивая поставки качественного сырья и полуфабрикатов для дальнейшей обработки.Во-вторых, это металлургия и металлообработка. Экспорт металлов и металлоизделий из Кировской области в Узбекистан уже сегодня является одним из наиболее активно развивающихся направлений. Производственную базу экспорта формируют несколько крупных предприятий региона: АО "Кировский завод по обработке цветных металлов", АО "Омутнинский металлургический завод". Заводы поставляют в Узбекистан заготовки, профильный металл, изделия из цветных и черных металлов, которые используются в строительстве, машиностроении и энергетике.Третье направление — кабельная и электротехническая продукция. Стратегической позицией регионального экспорта в Узбекистан является кабельная продукция. АО "Кирскабель", которое регулярно поставляет в Узбекистан силовые кабели, провода и специализированные линии для энергетики, транспорта и промышленных объектов. Такие поставки позволяют узбекистанским заказчикам обеспечивать модернизацию электросетей и инфраструктуры, а кировским производителям — закрепляться на рынке как надежный поставщик высокотехнологичной продукции.Четвертый кейс — химическая и фармацевтическая промышленность. Химическая промышленность является одной из ведущих экспортных отраслей Кировской области. За 2025 год регион улучшил свои позиции в рейтинге эффективности экспорта, войдя в топ-30 субъектов РФ по экспорту химической продукции.В Узбекистан поставляются минеральные удобрения, каучук, продукты неорганической химии, широкий спектр парфюмерно-косметической и бытовой химии, профессиональной чистящей продукции, фармацевтической и ветеринарной продукции. Эти поставки особенно важны для Узбекистана, где развиваются сельское хозяйство, пищевая промышленность и медицинский сектор. Кировские компании уже участвуют в госпрограммах закупок минеральных удобрений и ветеринарных препаратов, что формирует устойчивый спрос на нашу продукцию.Кроме того, развитие этого направления открывает перспективы для совместных проектов по локализации части производственных процессов, например, упаковки и перефасовки на территории Узбекистана.Пятое — пищевая промышленность. Экспорт продуктов питания также становится важным и растущим направлением. По оценкам, на долю пищевой продукции приходится около 2,6% от общего объема экспорта Кировской области в Узбекистан. В республику поставляются готовые продукты из муки, крахмала и молока, кондитерские изделия, солодовое пиво. Эти товары уже нашли свою нишу на узбекистанском рынке. В перспективе можем видеть развитие совместных проектов в сфере переработки сельхозпродукции: например, поставки кировских молочной, кондитерской продукции и напитков в формате "под брендом партнера" для локального рынка Узбекистана.4. Какие направления сотрудничества планируется развивать в будущем, особенно в сфере технологий и инноваций?Планируется дальнейшее расширение поставок кировской продукции в сфере станкостроения в Узбекистан, в том числе за счет участия предприятий Кировской области в национальном проекте "Средства производства и автоматизации". Проект направлен на импортозамещение в производстве высокотехнологичных станков и оборудования, включая токарные, фрезерные и обрабатывающие центры, что напрямую соответствует интересам Узбекистана, ориентированного на модернизацию промышленности и создание локальных производственных мощностей.Для Кировской области такая кооперация открывает возможность не только экспорта готовых станков, но и поставки более сложных решений — например, линий с числовым программным управлением (ЧПУ), автоматизированных систем контроля и комплектов для сборки оборудования на территории Узбекистана.Планируется наращивание импорта комплектующих из Узбекистана, что позволит снизить себестоимость кировской продукции и повысить ее конкурентоспособность на внешних рынках. Реализация направления может включать создание совместных сервисных центров ремонта и обслуживания станков в Узбекистане, а также обучение местных специалистов работе на кировском оборудовании, что усилит долгосрочную привязку рынка к технологиям из Кировской области.Особое внимание уделяется развитию кооперации между легкой промышленностью Кировской области и производствами Узбекистана. Уже сегодня регион импортирует из Узбекистана хлопок и трикотажные полотна, которые направляются на кировские швейные предприятия для переработки в готовую одежду, текстиль для дома и спецодежду.В будущем запланирован переход от простой переработки сырья к созданию совместных производств полного цикла: от узбекского хлопка до конечного швейного изделия под кировскими брендами. Проекты могут включать открытие совместных производственно-логистических хабов, где часть технологического цикла (например, предварительная обработка, тканье, трикотажные линии) остается в Узбекистане благодаря развитой хлопкосборке, а финишная стадия — пошив элитной и специализированной одежды — сосредоточена на кировских предприятиях с современным оборудованием. Это позволит сформировать устойчивую цепочку создания добавленной стоимости.Практическим примером может стать выпуск совместных линий детской или медицинской одежды, где регион получает стабильный поток хлопкового сырья и готовых полотен, а партнерская сторона — готовую продукцию под узнаваемыми российскими марками, которая затем экспортируется в страны СНГ и ЕАЭС.Отдельным элементом может стать участие кировских предприятий в проектах развития узбекистанских технологических зон и индустриальных парков, где кировские компании предлагают не только оборудование, но и комплексные решения по проектированию производственных линий, внедрению систем управления качеством и цифровой инфраструктуры.

