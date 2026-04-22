ИИ-экономика в Евразии: от медицины до маркетплейсов
В каких сферах уже используют искусственный интеллект, как страны противостоят возникшим рискам и каковы прогнозы "жизнедеятельности" ИИ – обсудили эксперты.
2026-04-22T11:46+0500
11:18 22.04.2026 (обновлено: 11:46 22.04.2026)
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik
. На одной из сессий международной выставки "ИННОПРОМ. Центральная Азия" в Ташкенте спикеры детально рассмотрели вопрос повсеместного использования искусственного интеллекта в странах Евразии, передает корреспондент Sputnik Узбекистан
.
По словам экспертов, к 2030 году 25% всех задач будет решать искусственный интеллект, остальное — люди с помощью ИИ.
Первый замминистра цифровых технологий Узбекистана Олег Пекось рассказал, что ИИ в Узбекистане внедряется сразу в нескольких сферах.
"Во многих странах ИИ сначала приходит туда, где можно быстро заработать. У нас первый GPU-кластер (вычислительная система для обработки данных — прим. ред.) был направлен именно в медицину", — подчеркнул Пекось.
Государство также стимулирует развитие кадров. В Узбекистане действует программа компенсации обучения: специалисты могут вернуть 100% стоимости международных IT-сертификатов после их получения. Это уже позволило существенно увеличить число квалифицированных специалистов.
Еще одним шагом стало расширение стартап-экосистемы. Если раньше конкурс стартапов имел призовой фонд $1 млн, то теперь он вырос до $5 млн и получил международный статус.
Олег Пекось также напомнил о тесном сотрудничестве с Россией в сфере цифровизации. В качестве примера привел проект "Школа 21". Это IT-школа, где обучение проходит без преподавателей, на базе платформы и общения между обучающимися. Кампус работает 24/7. Сейчас в Узбекистане две таких школы — в Ташкенте и Самарканде. Кроме того, как отметил Пекось, работают 14 российских вузов в Узбекистане, готовится к открытию университет Баумана, где также будет блок по IT-направлению; действуют российские экосистемы — маркетплейсы, сервисы такси и многое другое.
Электронная коммерция также становится одной из главных площадок для применения ИИ. По словам директора Wildberries в Узбекистане Акмаля Примкулова, технологии используются практически на всех этапах — от прогнозирования спроса до логистики.
"ИИ помогает нам понимать, какие товары будут востребованы в конкретных регионах, и оптимизировать загрузку складов. Это напрямую влияет на скорость доставки и рост продаж", — отметил он.
На сессии рассмотрели возможности искусственного интеллекта и в области инфраструктуры и строительства. Что может привнести Россия для Узбекистана в этой области, рассказал заместитель генерального директора ГК "Нацпроектстрой" Дмитрий Болотский.
"Сегодня на нашем стенде Иннопрома уже можно посмотреть подсистему контроля зоны переезда. Это система, которая мониторит с помощью трех независимых датчиков состояние нахождения людей или любых препятствий в зоне переезда. Внедрение такой системы стоит не так дорого, зато значительный социальный эффект с точки зрения того, что повышается безопасность движения как автомобильного транспорта, так и железнодорожного. И вот эту систему мы готовы здесь и сейчас уже предлагать и, возможно, локализовать и дальше эксплуатировать вместе. Сейчас в Чирчике, в свободной экономической зоне мы занимаемся производством систем железнодорожной автоматики", — заявил Болотский.
Не обошел стороной искусственный интеллект и банковский сектор. По словам представителей Газпромбанка, технологии уже используются для контроля за расходованием средств и анализа рисков.
"Банки давно перестали быть просто финансовыми институтами — это полноценные IT-компании, и искусственный интеллект становится ключевым инструментом повышения эффективности", — подчеркнул первый вице-президент банка Олег Мельников.
По мере развития искусственного интеллекта растут и риски — от атак на инфраструктуру до использования дипфейков.
"Такой риск однозначно есть. Это вечная борьба между броней и пулей. Чем сильнее технологии, тем сильнее должна быть защита", — отметил Олег Пекось.
Эксперты подчеркивают: угрозы не тормозят развитие, а требуют более продуманного подхода. В частности, речь идет о защите критической инфраструктуры, данных пользователей и финансовых операций.