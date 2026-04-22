https://uz.sputniknews.ru/20260422/ii-konomika-evrazii-meditsina-marketpleysy-57054377.html

ИИ-экономика в Евразии: от медицины до маркетплейсов

Sputnik Узбекистан

В каких сферах уже используют искусственный интеллект, как страны противостоят возникшим рискам и каковы прогнозы "жизнедеятельности" ИИ – обсудили эксперты.

2026-04-22T11:18+0500

2026-04-22T11:46+0500

иннопром. центральная азия - 2026

маркетплейс

искусственный интеллект

цифровые технологии

медицина

финансы

банковская сфера

it-технологии

узбекистан

россия

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/16/57055411_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1c44358cc1aa735da8f67c2ad9340f8f.jpg

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. На одной из сессий международной выставки "ИННОПРОМ. Центральная Азия" в Ташкенте спикеры детально рассмотрели вопрос повсеместного использования искусственного интеллекта в странах Евразии, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.По словам экспертов, к 2030 году 25% всех задач будет решать искусственный интеллект, остальное — люди с помощью ИИ.Первый замминистра цифровых технологий Узбекистана Олег Пекось рассказал, что ИИ в Узбекистане внедряется сразу в нескольких сферах.Государство также стимулирует развитие кадров. В Узбекистане действует программа компенсации обучения: специалисты могут вернуть 100% стоимости международных IT-сертификатов после их получения. Это уже позволило существенно увеличить число квалифицированных специалистов.Еще одним шагом стало расширение стартап-экосистемы. Если раньше конкурс стартапов имел призовой фонд $1 млн, то теперь он вырос до $5 млн и получил международный статус.Олег Пекось также напомнил о тесном сотрудничестве с Россией в сфере цифровизации. В качестве примера привел проект "Школа 21". Это IT-школа, где обучение проходит без преподавателей, на базе платформы и общения между обучающимися. Кампус работает 24/7. Сейчас в Узбекистане две таких школы — в Ташкенте и Самарканде. Кроме того, как отметил Пекось, работают 14 российских вузов в Узбекистане, готовится к открытию университет Баумана, где также будет блок по IT-направлению; действуют российские экосистемы — маркетплейсы, сервисы такси и многое другое.Электронная коммерция также становится одной из главных площадок для применения ИИ. По словам директора Wildberries в Узбекистане Акмаля Примкулова, технологии используются практически на всех этапах — от прогнозирования спроса до логистики.На сессии рассмотрели возможности искусственного интеллекта и в области инфраструктуры и строительства. Что может привнести Россия для Узбекистана в этой области, рассказал заместитель генерального директора ГК "Нацпроектстрой" Дмитрий Болотский.Не обошел стороной искусственный интеллект и банковский сектор. По словам представителей Газпромбанка, технологии уже используются для контроля за расходованием средств и анализа рисков.По мере развития искусственного интеллекта растут и риски — от атак на инфраструктуру до использования дипфейков.Эксперты подчеркивают: угрозы не тормозят развитие, а требуют более продуманного подхода. В частности, речь идет о защите критической инфраструктуры, данных пользователей и финансовых операций.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

