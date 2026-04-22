Исчезающее Аральское море в объективе французского фотографа Эрика Гурлана

В Ташкенте открылась фотовыставка французского художника Эрика Гурлана, посвящённая исчезающему Аральскому морю — не только как экологической трагедии, но и как источнику памяти, красоты и культурного наследия.

2026-04-22T14:30+0500

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Вчера выставочном зале Международного караван-сарая культуры Икуо Хираямы при Академия художеств Узбекистана состоялось торжественное открытие фотовыставки французского автора Эрик Гурлан "Аральское море: Память и великолепие". Проект реализован при поддержке Посольство Франции в Узбекистане и Дирекции художественных выставок.Выставка обращает зрителя к сложной и многослойной истории Аральского моря — некогда одного из главных природных богатств региона Каракалпакстан. Сегодня оно известно прежде всего как символ экологической катастрофы, однако автор предлагает иной взгляд: Арал — это не только трагедия, но и пространство памяти, уходящей красоты и человеческих судеб.Фотографический проект Эрика Гурлана — это визуальный диалог с исчезающим миром. Автор возвращается к своим впечатлениям двадцатипятилетней давности, когда он впервые оказался у берегов Арала. Уже тогда море было тяжело больным, а жизнь местных сообществ стремительно менялась: рыбаки оставляли ремесло, а их дети покидали родные места.Особую ценность проекту придает его художественный метод. Гурлан сознательно использует техники начала XX века, вдохновляясь наследием Худайбергена Деванова — одного из первых фотографов Центральной Азии. Съемка ведется "с пробкой" — ручным способом экспозиции, с применением исторических объективов без диафрагмы и современных эмульсий, имитирующих стеклянные фотопластины.В результате зритель получает не просто документальные кадры, а почти осязаемое ощущение времени — медленного, исчезающего, но все еще живого.

