Каковы перспективы "зеленого" химпрома в Узбекистане

Каковы перспективы "зеленого" химпрома в Узбекистане

Развитие данной отрасли помогает Узбекистану расширить доступ к международным рынкам.

2026-04-22T19:05+0500

2026-04-22T19:05+0500

2026-04-22T19:05+0500

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. На полях Иннопрома в Ташкенте эксперты обсудили будущее "зеленой" химической промышленности, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.По оценкам экспертов, уже в ближайшие годы до 70% мировой торговли будет зависеть от углеродного регулирования. Для Узбекистана "зеленый" вектор — это прежде всего доступ к экспортным рынкам.Одной из тем сессии стал агросектор. Эксперты отмечают, что из 45 млн гектаров сельхозугодий орошаемы лишь 10%, и половина из них страдает от вторичного засоления. Кроме того, земле Узбекистана не хватает гумуса, который есть в черноземе. Специалисты "ФосАгро" предлагают следующую практику: переход на 100% водорастворимые удобрения и аминокислотные биостимуляторы. Так урожайность вырастет на 12–40 центнеров, эффект окупаемости составит 1 к 10, а биоценоз почвы сохранится даже в условиях дефицита влаги и гумуса.Меняется и сама суть профессии химика. Ректор РХТУ им. Менделеева Сергей Филатов представил образ будущего, который уже наступает.Экологические стандарты дотянутся и до быта. Начальник Отдела стандартизации в секторах промышленности Управления стандартизации Росстандарта Вячеслав Тутаев презентовал "зеленую" сертификацию многоквартирных домов. В России и странах ЕАЭС, а также в Узбекистане уже принят межгосударственный ГОСТ на "зеленые" многоквартирные дома, который сейчас проходит этап практического внедрения. Документ формирует систему критериев оценки жилой застройки — от энергоэффективности и экологичности материалов до транспортной доступности, уровня шума и качества городской среды. Отмечается, что минимальный базовый уровень соответствует классу "бронза", а оценка объектов будет строиться по прозрачной системе из нескольких групп параметров.Отдельное внимание спикеры уделили практическим шагам по переходу химической отрасли Узбекистана к низкоуглеродной модели. Среди ключевых проектов — ввод в Навоийской области электростанции мощностью 300 МВт, полностью обеспечивающей потребности крупного химического предприятия и позволяющей снизить углеродный след производства, а также запуск производства "зеленого" водорода в Ташкентской области объемом 3 000 тонн в год, формирующего основу для выпуска экологичных видов удобрений.Существенный акцент сделан и на переработке техногенных отходов: накопленные 75 млн тонн фосфогипса планируется использовать для получения серной кислоты и сырья для цементной промышленности, что одновременно решает экологическую задачу и закрывает часть дефицита рынка. В отрасли также развиваются проекты декарбонизации с международными партнерами, позволяющие сокращать выбросы парниковых газов в совокупности на сотни тысяч тонн CO₂-эквивалента и формировать основу для дальнейшего снижения углеродного следа промышленности к 2028 году.В ходе сессии подчеркивалось, что "зеленая" трансформация химической промышленности Узбекистана постепенно выходит за рамки отдельных проектов и превращается в комплексную систему, где переплетаются промышленность, агросектор, энергетика и стандартизация.

химическая промышленность, узбекистан, экология, сельское хозяйство, россия, промышленность