Матрешки, фарфор и жостовская роспись: частичка России в Ташкенте
"Универмаг" Национального центра "Россия" стал одним из самых ярких стендов на международной выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия" в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Проект "Универмаг" НЦ "Россия" объединяет небольшие российские бренды и ремесленников, чьи товары редко встречаются в магазинах. Многие изделия выполнены мастерами вручную. Посетители международной промышленной выставки Иннопром в Ташкенте могли приобрести аутентичные сувениры.
Универмаг привез на выставку товары 50 производителей из 39 регионов России. Все они отражают славянскую культуру, историю края, народный дух. Здесь и гжельский фарфор, и жостовская роспись, и оренбургские пуховые платки, и дымковская игрушка, и авторские украшения, и текстиль, и предметы интерьера, а еще самые разные съедобные товары.
Отдельное внимание привлекли коллаборации, созданные специально для выставки. В их числе — серия подушек с узбекскими мотивами.
Стенд оформили в стилистике купеческого пространства: с деревянными элементами, натуральными фактурами и визуальными отсылками к историческим торговым путям. Атмосферу дополняла русская народная музыка.
Здесь также можно было посмотреть на макет будущего здания НЦ "Россия". Строится здание в Москве с марта 2026 года. Его открытие планируется в 2029 году.
Атмосфера уникального стенда — в нашей фотоподборке.