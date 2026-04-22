Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Иннопром - 2026
ИННОПРОМ. Центральная Азия - 2026
Шестая международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия" проходит в Ташкенте 20-22 апреля. Sputnik Узбекистан — официальный медиапартнер мероприятия.
https://uz.sputniknews.ru/20260422/matreshki-farfor-i-jostovskaya-rospis-chastichka-rossii-v-tashkente-57068679.html
Матрешки, фарфор и жостовская роспись: частичка России в Ташкенте
Sputnik Узбекистан
"Универмаг" Национального центра "Россия" стал одним из самых ярких стендов на международной выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия" в Ташкенте.
2026-04-22T16:55+0500
иннопром. центральная азия - 2026
россия
ташкент
выставка
культура
сувенир
узбекистан
посуда
фотолента
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/16/57069728_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_06c0e32fae7d64a6c201be8706af918f.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/16/57069728_456:0:3185:2047_1920x0_80_0_0_d30134739254d8d54fc9d869fb6d00a8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Матрешки, фарфор и жостовская роспись: частичка России в Ташкенте

16:55 22.04.2026
Подписаться
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Проект "Универмаг" НЦ "Россия" объединяет небольшие российские бренды и ремесленников, чьи товары редко встречаются в магазинах. Многие изделия выполнены мастерами вручную. Посетители международной промышленной выставки Иннопром в Ташкенте могли приобрести аутентичные сувениры.
Универмаг привез на выставку товары 50 производителей из 39 регионов России. Все они отражают славянскую культуру, историю края, народный дух. Здесь и гжельский фарфор, и жостовская роспись, и оренбургские пуховые платки, и дымковская игрушка, и авторские украшения, и текстиль, и предметы интерьера, а еще самые разные съедобные товары.
Отдельное внимание привлекли коллаборации, созданные специально для выставки. В их числе — серия подушек с узбекскими мотивами.
Стенд оформили в стилистике купеческого пространства: с деревянными элементами, натуральными фактурами и визуальными отсылками к историческим торговым путям. Атмосферу дополняла русская народная музыка.
Здесь также можно было посмотреть на макет будущего здания НЦ "Россия". Строится здание в Москве с марта 2026 года. Его открытие планируется в 2029 году.
© Sputnik / Ильсия Гильманшина
Универмаг НЦ Россия на выставке ИННОПРОМ. Центральная Азия - Sputnik Узбекистан
1/16
© Sputnik / Ильсия Гильманшина
© Sputnik / Ильсия Гильманшина
Универмаг НЦ Россия на выставке ИННОПРОМ. Центральная Азия - Sputnik Узбекистан
2/16
© Sputnik / Ильсия Гильманшина
© Sputnik / Ильсия Гильманшина
Универмаг НЦ Россия на выставке ИННОПРОМ. Центральная Азия - Sputnik Узбекистан
3/16
© Sputnik / Ильсия Гильманшина
© Sputnik / Ильсия Гильманшина
Универмаг НЦ Россия на выставке ИННОПРОМ. Центральная Азия - Sputnik Узбекистан
4/16
© Sputnik / Ильсия Гильманшина
© Sputnik / Ильсия Гильманшина
Универмаг НЦ Россия на выставке ИННОПРОМ. Центральная Азия - Sputnik Узбекистан
5/16
© Sputnik / Ильсия Гильманшина
© Sputnik / Ильсия Гильманшина
Универмаг НЦ Россия на выставке ИННОПРОМ. Центральная Азия - Sputnik Узбекистан
6/16
© Sputnik / Ильсия Гильманшина
© Sputnik / Ильсия Гильманшина
Универмаг НЦ Россия на выставке ИННОПРОМ. Центральная Азия - Sputnik Узбекистан
7/16
© Sputnik / Ильсия Гильманшина
© Sputnik / Ильсия Гильманшина
Универмаг НЦ Россия на выставке ИННОПРОМ. Центральная Азия - Sputnik Узбекистан
8/16
© Sputnik / Ильсия Гильманшина
© Sputnik / Ильсия Гильманшина
Универмаг НЦ Россия на выставке ИННОПРОМ. Центральная Азия - Sputnik Узбекистан
9/16
© Sputnik / Ильсия Гильманшина
© Sputnik / Ильсия Гильманшина
Универмаг НЦ Россия на выставке ИННОПРОМ. Центральная Азия - Sputnik Узбекистан
10/16
© Sputnik / Ильсия Гильманшина
© Sputnik / Ильсия Гильманшина
Универмаг НЦ Россия на выставке ИННОПРОМ. Центральная Азия - Sputnik Узбекистан
11/16
© Sputnik / Ильсия Гильманшина
© Sputnik / Ильсия Гильманшина
Универмаг НЦ Россия на выставке ИННОПРОМ. Центральная Азия - Sputnik Узбекистан
12/16
© Sputnik / Ильсия Гильманшина
© Sputnik / Ильсия Гильманшина
Универмаг НЦ Россия на выставке ИННОПРОМ. Центральная Азия - Sputnik Узбекистан
13/16
© Sputnik / Ильсия Гильманшина
© Sputnik / Ильсия Гильманшина
Универмаг НЦ Россия на выставке ИННОПРОМ. Центральная Азия - Sputnik Узбекистан
14/16
© Sputnik / Ильсия Гильманшина
© Sputnik / Ильсия Гильманшина
Универмаг НЦ Россия на выставке ИННОПРОМ. Центральная Азия - Sputnik Узбекистан
15/16
© Sputnik / Ильсия Гильманшина
© Sputnik / Ильсия Гильманшина
Универмаг НЦ Россия на выставке ИННОПРОМ. Центральная Азия - Sputnik Узбекистан
16/16
© Sputnik / Ильсия Гильманшина
Атмосфера уникального стенда — в нашей фотоподборке.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0