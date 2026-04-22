https://uz.sputniknews.ru/20260422/matreshki-farfor-i-jostovskaya-rospis-chastichka-rossii-v-tashkente-57068679.html

Матрешки, фарфор и жостовская роспись: частичка России в Ташкенте

Sputnik Узбекистан

"Универмаг" Национального центра "Россия" стал одним из самых ярких стендов на международной выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия" в Ташкенте.

2026-04-22T16:55+0500

иннопром. центральная азия - 2026

россия

ташкент

выставка

культура

сувенир

узбекистан

посуда

фотолента

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/16/57069728_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_06c0e32fae7d64a6c201be8706af918f.jpg

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Проект "Универмаг" НЦ "Россия" объединяет небольшие российские бренды и ремесленников, чьи товары редко встречаются в магазинах. Многие изделия выполнены мастерами вручную. Посетители международной промышленной выставки Иннопром в Ташкенте могли приобрести аутентичные сувениры. Универмаг привез на выставку товары 50 производителей из 39 регионов России. Все они отражают славянскую культуру, историю края, народный дух. Здесь и гжельский фарфор, и жостовская роспись, и оренбургские пуховые платки, и дымковская игрушка, и авторские украшения, и текстиль, и предметы интерьера, а еще самые разные съедобные товары.Отдельное внимание привлекли коллаборации, созданные специально для выставки. В их числе — серия подушек с узбекскими мотивами.Стенд оформили в стилистике купеческого пространства: с деревянными элементами, натуральными фактурами и визуальными отсылками к историческим торговым путям. Атмосферу дополняла русская народная музыка.Здесь также можно было посмотреть на макет будущего здания НЦ "Россия". Строится здание в Москве с марта 2026 года. Его открытие планируется в 2029 году.Атмосфера уникального стенда — в нашей фотоподборке.

россия

ташкент

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия, ташкент, выставка, культура, сувенир, фото, узбекистан, посуда, фотолента, русская культура