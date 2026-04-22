Межрегиональное сотрудничество между Узбекистаном и Челябинской областью — видео

Межрегиональное сотрудничество между Узбекистаном и Челябинской областью — видео

В МПЦ Sputnik Узбекистан состоялся брифинг посвященный вопросам межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и Челябинской области.

2026-04-22T15:45+0500

2026-04-22T15:45+0500

2026-04-22T16:27+0500

По словам министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Михаила Кнауба Челябинская область усиливает промышленное сотрудничество с Узбекистаном. Регион участвует в "Иннопроме" с самого начала — с 2021 года, и ни разу не пропускал выставку. В этом году на стенде Челябинской области представлены 9 предприятий: приборостроение, компрессорное оборудование, запорная арматура, буровой инструмент и изоляторы.Отдельно работают и другие компании региона — в том числе из металлургии и робототехники.Челябинские предприятия уже реализуют в Узбекистане проекты с высокой добавленной стоимостью.Один из примеров — компания региона поставила для Узбекского национального института метрологии государственный эталон уровня.Теперь поверка уровнемеров в республике будет проводиться на основе челябинского оборудования.В Ташкенте также работает промышленный выставочный павильон региона — не просто выставочная площадка, а полноценная платформа для B2B-взаимодействия. По итогам 2023 года здесь заключены контракты на $26 млн. При этом состав участников регулярно обновляется: ротация проходит раз в четыре месяца, чтобы больше компаний могли представить свою продукцию.Товарооборот между Челябинской областью и Узбекистаном продолжает расти: экспорт увеличился примерно на 20%, импорт вырос в два раза.Челябинскую продукцию в Узбекистане хорошо знают: в супермаркетах представлены макароны и мука "Макфа", семечки "Джинн", крупы, растительное масло и кондитерские изделия. В свою очередь регион активно закупает узбекскую плодоовощную продукцию — как свежую, так и переработанную.Отдельное направление — образование: в вузах Челябинской области обучается большое число студентов из Узбекистана, а между университетами действуют десятки соглашений.Развивается и культурное сотрудничество — обмены, гастроли, совместные проекты. Успешно реализован молодежный проект “Мосты дружбы”.Подробнее в нашем видео.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

челябинская область, узбекистан, сотрудничество, видео, иннопром-2026 в ташкенте