https://uz.sputniknews.ru/20260422/mejregionalnoe-sotrudnichestvo-uzbekistan-chelyabinskaya-oblast-57073328.html
Межрегиональное сотрудничество между Узбекистаном и Челябинской областью — видео
Межрегиональное сотрудничество между Узбекистаном и Челябинской областью — видео
Sputnik Узбекистан
В МПЦ Sputnik Узбекистан состоялся брифинг посвященный вопросам межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и Челябинской области.
2026-04-22T15:45+0500
2026-04-22T15:45+0500
2026-04-22T16:27+0500
пресс-центр
челябинская область
узбекистан
сотрудничество
иннопром-2026 в ташкенте
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/16/57075502_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1b462bf121335909b87c1f7de94b0ac8.jpg
По словам министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Михаила Кнауба Челябинская область усиливает промышленное сотрудничество с Узбекистаном. Регион участвует в "Иннопроме" с самого начала — с 2021 года, и ни разу не пропускал выставку. В этом году на стенде Челябинской области представлены 9 предприятий: приборостроение, компрессорное оборудование, запорная арматура, буровой инструмент и изоляторы.Отдельно работают и другие компании региона — в том числе из металлургии и робототехники.Челябинские предприятия уже реализуют в Узбекистане проекты с высокой добавленной стоимостью.Один из примеров — компания региона поставила для Узбекского национального института метрологии государственный эталон уровня.Теперь поверка уровнемеров в республике будет проводиться на основе челябинского оборудования.В Ташкенте также работает промышленный выставочный павильон региона — не просто выставочная площадка, а полноценная платформа для B2B-взаимодействия. По итогам 2023 года здесь заключены контракты на $26 млн. При этом состав участников регулярно обновляется: ротация проходит раз в четыре месяца, чтобы больше компаний могли представить свою продукцию.Товарооборот между Челябинской областью и Узбекистаном продолжает расти: экспорт увеличился примерно на 20%, импорт вырос в два раза.Челябинскую продукцию в Узбекистане хорошо знают: в супермаркетах представлены макароны и мука "Макфа", семечки "Джинн", крупы, растительное масло и кондитерские изделия. В свою очередь регион активно закупает узбекскую плодоовощную продукцию — как свежую, так и переработанную.Отдельное направление — образование: в вузах Челябинской области обучается большое число студентов из Узбекистана, а между университетами действуют десятки соглашений.Развивается и культурное сотрудничество — обмены, гастроли, совместные проекты. Успешно реализован молодежный проект “Мосты дружбы”.Подробнее в нашем видео.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/16/57075502_265:0:1705:1080_1920x0_80_0_0_c3ee97d846a1d54de665a889345dd6bd.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
челябинская область, узбекистан, сотрудничество, видео, иннопром-2026 в ташкенте
челябинская область, узбекистан, сотрудничество, видео, иннопром-2026 в ташкенте
Межрегиональное сотрудничество между Узбекистаном и Челябинской областью — видео
15:45 22.04.2026 (обновлено: 16:27 22.04.2026)
Эксклюзив
В МПЦ Sputnik Узбекистан состоялся брифинг, посвященный вопросам межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и Челябинской области.
По словам министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Михаила Кнауба Челябинская область усиливает промышленное сотрудничество с Узбекистаном.
Регион участвует в "Иннопроме" с самого начала — с 2021 года, и ни разу не пропускал выставку. В этом году на стенде Челябинской области представлены 9 предприятий: приборостроение, компрессорное оборудование, запорная арматура, буровой инструмент и изоляторы.
Отдельно работают и другие компании региона — в том числе из металлургии и робототехники.
“Интерес к сотрудничеству с Узбекистаном высокий: на площадке проходит большое количество встреч, и запросов со стороны бизнеса становится все больше” — сказал Михаил Кнауб.
Челябинские предприятия уже реализуют в Узбекистане проекты с высокой добавленной стоимостью.
Один из примеров — компания региона поставила для Узбекского национального института метрологии государственный эталон уровня.
Теперь поверка уровнемеров в республике будет проводиться на основе челябинского оборудования.
"Это уже не просто товарооборот — это передача технологий, знаний и компетенций", — отметил министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов региона.
В Ташкенте также работает промышленный выставочный павильон региона — не просто выставочная площадка, а полноценная платформа для B2B-взаимодействия. По итогам 2023 года здесь заключены контракты на $26 млн. При этом состав участников регулярно обновляется: ротация проходит раз в четыре месяца, чтобы больше компаний могли представить свою продукцию.
Товарооборот между Челябинской областью и Узбекистаном продолжает расти: экспорт увеличился примерно на 20%, импорт вырос в два раза.
"Это достойные показатели, и Челябинская область входит в число лидеров по экспорту в Узбекистан", — отметила заместитель министра международного и межрегионального сотрудничества региона Лариса Бахтина.
Челябинскую продукцию в Узбекистане хорошо знают: в супермаркетах представлены макароны и мука "Макфа", семечки "Джинн", крупы, растительное масло и кондитерские изделия. В свою очередь регион активно закупает узбекскую плодоовощную продукцию — как свежую, так и переработанную.
Отдельное направление — образование: в вузах Челябинской области обучается большое число студентов из Узбекистана, а между университетами действуют десятки соглашений.
Развивается и культурное сотрудничество — обмены, гастроли, совместные проекты. Успешно реализован молодежный проект “Мосты дружбы”.