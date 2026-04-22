Межрегиональное сотрудничество между Узбекистаном и Иркутской областью — видео

На "Иннопром" регион привез делегацию из 15 компаний, сделав ставку на высокотехнологичное оборудование и готовые бизнес-решения.

В МПЦ Sputnik Узбекистан прошел брифинг министра экономического развития и промышленности Иркутской области Виктора Цишковского, посвященный межрегиональному сотрудничеству Узбекистана и Иркутской области.По словам министра, на Иннопром регион привез делегацию из 15 компаний, сделав ставку на высокотехнологичное оборудование и готовые бизнес-решения.Флагманом экспозиции стал "Иркутский Энергопред" с гидравлическим оборудованием, востребованным в тяжелой промышленности и структурах МЧС. Речь идет о спецсредствах для резки металла и аварийного вскрытия конструкций — продукция уже переходит от рамочных соглашений к конкретным контрактам.Помимо промышленного блока, регион представил IT-решения для цифровизации производств, а также экспорт услуг в формате франшизы детских бассейнов.Отдельное внимание уделено развитию торговли с Узбекистаном. Товарооборот Иркутской области вырос на 54%, и стороны планируют уйти от сырьевой структуры к более сбалансированной модели. Уже подписана дорожная карта, предусматривающая создание в Иркутске плодоовощной базы и торгового дома для стабильных поставок фруктов и овощей из Узбекистана в Сибирь.Среди перспективных проектов — развитие агропромышленной кооперации, включая возможное выделение земель под животноводческие проекты с последующими поставками мяса на рынки двух стран.Также обсуждается выход иркутского завода на рынок Узбекистана с аккумуляторами, адаптированными к разным климатическим условиям — от сибирских морозов до высокой жары.Подробнее — в нашем видео.

