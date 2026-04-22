Самарканд и Ленинградская область договорились о долгосрочном сотрудничестве

Самарканд и Ленинградская область договорились о долгосрочном сотрудничестве

Самарканд и Ленинградская область договорились о долгосрочном сотрудничестве: подписан меморандум о культурных, образовательных и молодежных обменах, включая реставрацию и взаимодействие вузов.

2026-04-22T16:20+0500

2026-04-22T16:20+0500

2026-04-22T16:20+0500

ленинградская область

самарканд

САМАРКАНД, 22 апр — Sputnik. В Самарканде состоялась встреча делегации Ленинградской области, возглавляемой губернатором Александром Дрозденко, с хокимом области Адизом Бобоевым, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.В ходе переговоров был подписан меморандум о сотрудничестве, направленный на развитие культурных, образовательных и молодежных обменов.Отдельное внимание стороны уделили студентам и молодежи. Стороны заверили, что в ближайшее время будет создана рабочая группа для подготовки конкретных соглашений и дорожной карты реализации проектов.

самарканд

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ленинградская область, самарканд