Самарканд и Ленинградская область договорились о долгосрочном сотрудничестве
Sputnik Узбекистан
Самарканд и Ленинградская область договорились о долгосрочном сотрудничестве: подписан меморандум о культурных, образовательных и молодежных обменах, включая реставрацию и взаимодействие вузов.
2026-04-22T16:20+0500
В Самарканде состоялась встреча делегации Ленинградской области, возглавляемой губернатором Александром Дрозденко, с хокимом области Адизом Бобоевым, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В ходе переговоров был подписан меморандум о сотрудничестве, направленный на развитие культурных, образовательных и молодежных обменов.
"Договорились о сотрудничестве по линии культурного наследия. У Ленинградской области для этого есть сильная база в Рождествено, где работает Международный центр реставрации. Самарканд сможет направлять предметы, которым нужна сложная и тонкая реставрация, а наши специалисты готовы передавать свои компетенции, технологии и профессиональный опыт" , — сказал он.
Отдельное внимание стороны уделили студентам и молодежи.
"Будем развивать прямые связи между университетами, запускать обмены по гуманитарным и точным направлениям, принимать в Ленинградской области преподавателей русского языка и литературы на обучение и повышение квалификации" , — отметил Дрозденко.
Стороны заверили, что в ближайшее время будет создана рабочая группа для подготовки конкретных соглашений и дорожной карты реализации проектов.