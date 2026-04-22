Шавкат Мирзиёев посетил выставку Регионального экологического саммита в Астане

Шавкат Мирзиёев посетил выставку Регионального экологического саммита в Астане

Sputnik Узбекистан

В центре внимания РЭС-2026 – ключевые направления устойчивого развития, при этом павильон Узбекистана представил экологические инициативы страны, включая проекты по улучшению экологии, борьбе с последствиями Аральской трагедии и развитию международного сотрудничества.

2026-04-22T12:46+0500

2026-04-22T12:46+0500

2026-04-22T12:54+0500

шавкат мирзиёев

астана

экология

саммит

аральское море

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В рамках программы мероприятий рабочего визита в Казахстан президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с главами делегаций стран Центральной Азии, Монголии, Азербайджана, Грузии и Армении посетил национальные павильоны на выставке Регионального экологического саммита, организованной в Международном выставочном центре EXPO в Астане, сообщила пресс-служба главы государства.В центре внимания РЭС-2026 – восемь приоритетных направлений, отражающих комплексный подход к экологической политике: Повестка саммита охватывает как экологические, так и социально-экономические аспекты устойчивого развития.Страны, участвующие в саммите, демонстрируют в своих национальных павильонах достижения и дальнейшие планы в указанных направлениях.Высоким гостям была представлена экспозиция, включающая ключевые инициативы, направленные на формирование современной экологической модели развития. В их числе – общенациональные проекты "Территория, свободная от отходов", "Чистый воздух", "Яшил макон", "Экокультура", "Бионаследие" и "Экологическое образование".Отдельное внимание уделено вопросам преодоления последствий Аральской трагедии, а также развитию партнерства с международными организациями, прежде всего структурами ООН.

астана

Sputnik Узбекистан

шавкат мирзиёев, астана, экология, саммит, аральское море