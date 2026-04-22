Шавкат Мирзиёев посетил выставку Регионального экологического саммита в Астане
Шавкат Мирзиёев посетил выставку Регионального экологического саммита в Астане
В центре внимания РЭС-2026 – ключевые направления устойчивого развития, при этом павильон Узбекистана представил экологические инициативы страны, включая проекты по улучшению экологии, борьбе с последствиями Аральской трагедии и развитию международного сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В рамках программы мероприятий рабочего визита в Казахстан президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с главами делегаций стран Центральной Азии, Монголии, Азербайджана, Грузии и Армении посетил национальные павильоны на выставке Регионального экологического саммита, организованной в Международном выставочном центре EXPO в Астане, сообщила пресс-служба главы государства.В центре внимания РЭС-2026 – восемь приоритетных направлений, отражающих комплексный подход к экологической политике: Повестка саммита охватывает как экологические, так и социально-экономические аспекты устойчивого развития.Страны, участвующие в саммите, демонстрируют в своих национальных павильонах достижения и дальнейшие планы в указанных направлениях.Высоким гостям была представлена экспозиция, включающая ключевые инициативы, направленные на формирование современной экологической модели развития. В их числе – общенациональные проекты "Территория, свободная от отходов", "Чистый воздух", "Яшил макон", "Экокультура", "Бионаследие" и "Экологическое образование".Отдельное внимание уделено вопросам преодоления последствий Аральской трагедии, а также развитию партнерства с международными организациями, прежде всего структурами ООН.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил национальные павильоны на выставке Регионального экологического саммита в Астане.
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В рамках программы мероприятий рабочего визита в Казахстан президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с главами делегаций стран Центральной Азии, Монголии, Азербайджана, Грузии и Армении посетил национальные павильоны на выставке Регионального экологического саммита, организованной в Международном выставочном центре EXPO в Астане, сообщила пресс-служба главы государства.
В центре внимания РЭС-2026 – восемь приоритетных направлений, отражающих комплексный подход к экологической политике:
борьба с изменением климата,
обеспечение продовольственной безопасности и устойчивости экосистем,
адаптация к природным рискам и повышение экономической устойчивости,
снижение загрязнения воздуха и эффективное управление отходами,
развитие механизмов достижения экологических целей,
устойчивое управление природными ресурсами,
справедливый и инклюзивный "зеленый" переход,
развитие экологических и цифровых компетенций.
Повестка саммита охватывает как экологические, так и социально-экономические аспекты устойчивого развития.
Страны, участвующие в саммите, демонстрируют в своих национальных павильонах достижения и дальнейшие планы в указанных направлениях.
"Павильон Узбекистана, выполненный в формате выставочно-презентационного пространства с элементами интерактивности и мультимедиа, отражает приоритетные направления государственной политики в сфере экологии, изменения климата и устойчивого развития Центральной Азии. Он также демонстрирует вклад Узбекистана в укрепление регионального и международного сотрудничества в экологической сфере", — отметили в пресс-службе.
Высоким гостям была представлена экспозиция, включающая ключевые инициативы, направленные на формирование современной экологической модели развития. В их числе – общенациональные проекты "Территория, свободная от отходов", "Чистый воздух", "Яшил макон", "Экокультура", "Бионаследие" и "Экологическое образование".
Отдельное внимание уделено вопросам преодоления последствий Аральской трагедии, а также развитию партнерства с международными организациями, прежде всего структурами ООН.
