Узбекистан и ЕЭК усиливают промышленное и торговое сотрудничество

Sputnik Узбекистан

По итогам 2025 года товарооборот Узбекистана со странами ЕАЭС вырос на 25%, превысив $20 млрд. Доля ЕАЭС в общем товарообороте Узбекистана достигла почти 25%, а экспорта — около 30%.

2026-04-22T10:26+0500

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В рамках дальнейшего укрепления сотрудничества между Узбекистаном и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) планируется реализация новых инициатив, направленных на расширение торгово-экономических связей, развитие промкооперации и внедрение цифровых инструментов взаимодействия. Особое внимание уделено подготовке нового плана совместных мероприятий, а также углублению партнерства в ключевых отраслях экономики.Эти вопросы обсудили на встрече министр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиз Кудратов с министром по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Гоар Барсегян.В ходе переговоров стороны рассмотрели актуальные направления развития взаимодействия между Узбекистаном и странами Евразийского экономического союза. Было отмечено, что по итогам 2025 года товарооборот Узбекистана с государствами ЕАЭС вырос на 25% и превысил $20 млрд. Доля Союза в общем товарообороте республики достигла почти 25%, а в экспорте — около 30%.Особое внимание было уделено реализации трехлетнего Плана мероприятий с Евразийской экономической комиссией на 2024–2026 годы. В его рамках уже налажено системное взаимодействие в формате совместной рабочей группы.Стороны договорились ускорить подготовку нового Плана сотрудничества на 2026–2028 годы. Также запланировано проведение пятого заседания совместной рабочей группы в текущем году в Ташкенте.Отдельным пунктом встречи стало обсуждение цифровых инициатив. Достигнута договоренность о привлечении Узбекистана к работе вновь созданного Цифрового портала промышленности и развитии взаимодействия в рамках этой платформы, что должно способствовать расширению промышленной кооперации и обмену данными между участниками.

