Велоспортсмен из Узбекистана выиграл этап турнира "Fergana Grand Prix"

Велоспортсмен из Узбекистана выиграл этап турнира "Fergana Grand Prix"

Никита Цветков показал лучший результат соревнований, преодолев дистанцию в 141 километр за 3 часа 25 минут 41 секунду.

2026-04-22T13:52+0500

2026-04-22T13:52+0500

2026-04-22T14:57+0500

велоспорт

фергана

спортивные соревнования

победа

золотая медаль

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Узбекистанский велогонщик Никита Цветков стал победителем шоссейной гонки Fergana Grand Prix, прошедшей в Фергане, сообщает пресс-служба НОК.В Фергане завершились соревнования по шоссейному велоспорту "Fergana Grand Prix", которые принесли успешный результат сборной Узбекистана.Во втором этапе мужской гонки узбекский велогонщик Никита Цветков первым пересек финишную черту. Спортсмен преодолел дистанцию в 141 километр за 3 часа 25 минут 41 секунду, показав лучшее время дня.Благодаря этому результату Цветков стал победителем этапа и завоевал первое место в общем зачете соревнований.Второе место занял представитель Испании Хуан Лосано, а тройку лидеров замкнул белорусский спортсмен Роман Тишков.В международных соревнованиях по шоссейному велоспорту Grand Prix Fergana и Grand Prix Fergana Ladies участвуют около 150 спортсменов из Узбекистана, Индонезии, Китая, Индии, Малайзии, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Монголии, Франции, Англии, Испании, Новой Зеландии и Беларуси.Соревнования проходят в городе Фергана и являются одним из заметных международных событий в календаре шоссейного велоспорта региона.

фергана

Sputnik Узбекистан

велоспорт, фергана, спортивные соревнования, победа, золотая медаль