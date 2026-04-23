ЕЭК: в 2025 году совокупный ВВП стран ЕАЭС вырос на 1,7%
ЕЭК: в 2025 году совокупный ВВП стран ЕАЭС вырос на 1,7%
Министр ЕЭК представил комплексное видение развития интеграционных процессов в Союзе, уделив особое внимание валютно-финансовой стабильности, расширению сети зон свободной торговли и новым механизмам поддержки промышленной кооперации
2026-04-23T17:30+0500
2026-04-23T17:30+0500
еаэс и узбекистан
еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
ввп
еэк
ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Совокупный ВВП стран ЕАЭС по итогам 2025-го увеличился на 1,7%, а с 2020 по 2024 годы вырос на 11%, заявил министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов на II Евразийском финансово-экономическом форуме в китайском Шанхае. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.Султанов представил комплексное видение развития интеграционных процессов в Союзе, с акцентом на валютно-финансовую стабильность, расширение сети зон свободной торговли и новые механизмы поддержки промкооперации.Как отмечалось, в условиях трансформации мировых логистических и торговых связей ЕАЭС делает стратегическую ставку на системную устойчивость и финансовую независимость. Ключевым индикатором этой политики стал рекордный показатель использования национальных валют во взаимных расчетах.Министр ЕЭК добавил, что укрепление расчетной инфраструктуры идет параллельно с расширением географии торговых соглашений. Также важнейшим инструментом наполнения интеграции реальным экономическим содержанием становится прямое льготное финансирование кооперационных проектов в промышленности и АПК.Султанов рассказал о высокой эффективности процедур оценки регулирующего воздействия: за 10 лет работы механизма из более чем 15 тыс. предложений бизнеса свыше 60% учли в итоговых решениях ЕЭК.
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, ввп, еэк
ЕЭК: в 2025 году совокупный ВВП стран ЕАЭС вырос на 1,7%
Министр ЕЭК представил комплексное видение развития интеграционных процессов в Союзе, уделив особое внимание валютно-финансовой стабильности, расширению сети зон свободной торговли и новым механизмам поддержки промышленной кооперации.
ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik.
Совокупный ВВП стран ЕАЭС по итогам 2025-го увеличился на 1,7%, а с 2020 по 2024 годы вырос на 11%, заявил министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов на II Евразийском финансово-экономическом форуме в китайском Шанхае. Об этом сообщает
пресс-служба комиссии.
Султанов представил комплексное видение развития интеграционных процессов в Союзе, с акцентом на валютно-финансовую стабильность, расширение сети зон свободной торговли и новые механизмы поддержки промкооперации.
Как отмечалось, в условиях трансформации мировых логистических и торговых связей ЕАЭС делает стратегическую ставку на системную устойчивость и финансовую независимость. Ключевым индикатором этой политики стал рекордный показатель использования национальных валют во взаимных расчетах.
"Сегодня доля взаимных расчетов в национальных валютах за экспорт и импорт товаров и услуг между странами ЕАЭС достигла 93%, — сказал Бахыт Султанов. — Это не просто цифра, а результат планомерной работы по формированию общего финансового рынка и минимизации рисков при проведении трансграничных платежей внутри Союза и с нашими внешними партнерами, включая Китай".
Министр ЕЭК добавил, что укрепление расчетной инфраструктуры идет параллельно с расширением географии торговых соглашений. Также важнейшим инструментом наполнения интеграции реальным экономическим содержанием становится прямое льготное финансирование кооперационных проектов в промышленности и АПК.
"Мы приглашаем предпринимателей и инвесторов к сотрудничеству. Условия льготного финансирования проектов в промышленности весьма привлекательны — субсидия предоставляется в размере ключевой ставки, что делает евразийскую площадку конкурентоспособной для запуска высокотехнологичных бизнес-инициатив", — отметил он.
Султанов рассказал о высокой эффективности процедур оценки регулирующего воздействия: за 10 лет работы механизма из более чем 15 тыс. предложений бизнеса свыше 60% учли в итоговых решениях ЕЭК.