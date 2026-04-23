https://uz.sputniknews.ru/20260423/kak-proshla-mejdunarodnaya-promyshlennaya-vystavka-innoprom-tsentralnaya-aziya--2026-57107540.html

Как прошла международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия" — 2026

Sputnik Узбекистан

На полях выставки подписали множество соглашений между различными компаниями, вузами и культурными институтами России и Узбекистана

2026-04-23T18:00+0500

экономика

выставка

центральная азия

экономика

узбекистан

россия

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/17/57108339_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_13a58bfb3d9ed25110088b0e92421b22.jpg

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. С 20 по 22 апреля в Ташкенте проходила международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия".В мероприятии участвовали представители более 5,2 тыс. международных компаний, а число посетителей превысило 10 тыс. человек из 35 стран.Открытие традиционно началось с пленарной сессии: в центре внимания находились промышленная кооперация и запуск новых производств. В ходе этой сессии первый вице-премьер России Денис Мантуров объявил о запуске нового индустриального парка в Навоийской области. Первой компанией, начавшей там производство, стала группа "Арнест" по изготовлению косметических средств и бытовой химии. Пока запущена только первая очередь производства, полноценный запуск планируют в июле текущего года.Одной из самых обсуждаемых тем стала энергетика. Росатом привез обновленный макет Джизакской АЭС и раскрыл детали масштабной стройки, где сейчас работают от 12 до 25 тыс. человек и возводят два вида городков. Это вахтовый город, в котором живут строители непосредственно рядом с площадкой сооружения, и город-спутник для инженерно-технического персонала с семьями, рассказал вице-президент Атомстройэкспорт Павел Безруков. Он добавил, что город-спутник рассчитан на 5–7 тыс. человек и станет ядром, вокруг которого начнет разрастаться инфраструктура: появятся дополнительные бизнесы, которые будут обслуживать этот город. Генплан городка атомщиков в Джизакской области уже разработали, сообщил вице-президент Атомстройэкспорта. При этом уточнили, что для Джизакской АЭС не будут закупать оборудование, произведенное в США.На полях Иннопрома подписали соглашения между регионами России и Узбекистана, университетами и промышленными компаниями, культурными институтами. Среди них — соглашение о гуманитарно-культурном сотрудничестве между Центром исламской цивилизации и Национальным центром "Россия"; о партнерстве между Кировской областью России и Кашкадарьинской областью Узбекистана; о сотрудничестве Ленинградской области и Ферганской области — Ленобласть намерена поставлять в Узбекистан стройматериалы, органические удобрения и другие товары.Стало известно о планах Узбекистана провести выставку в Эрмитаже в рамках ПМЭФ и посвятить экспозицию наследию Бухарского эмирата, а также о том, что Шавкат Мирзиёев посетит Минск в июле 2026-го.Говоря о выставке, нужно отметить не только ее экономическую, но и социальную составляющую.Например, фонд "Инфаркт" организовал бесплатную диагностику сердечно-сосудистой системы для всех желающих посетителей и участников Иннопрома. За несколько дней обследование прошли более 400 человек. Инициативу реализовали при поддержке попечителей фонда — компаний "Узатом" и "Росатом". Такие центры уже работают в отдаленных и труднодоступных районах Узбекистана.Кроме того, на выставку впервые приехал Национальный центр "Россия", привезя с собой частичку славянской культуры. У стенда Башкортостана можно было забрать на память футболку с принтом цитат государственных лидеров и политиков, а компания ООО "Оператор-ЦРПТ" (система "Честный знак") на протяжении всех дней выставки угощала гостей мороженым.Производители Узбекистана выступили на Иннопроме под общим брендом “Made in Uzbekistan" и представили продукцию сельского хозяйства и автомобильной промышленности, текстиль, ювелирные изделия, фармпродукцию, агродроны и многое другое.Следующие проекты ИННОПРОМ в этом году пройдут в Екатеринбурге, Нью-Дели и Минске.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

