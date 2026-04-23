На перекрестке творчества и технологий: как рождается промышленный дизайн будущего

На перекрестке творчества и технологий: как рождается промышленный дизайн будущего

В караван-сарае культуры открылась выставка ТГТУ им. Ислама Каримова — 30 проектов, объединяющих дизайн, технологии и национальные традиции

2026-04-23T13:05+0500

2026-04-23T13:05+0500

2026-04-23T14:04+0500

В большом выставочном зале Международного караван-сарая культуры состоялось торжественное открытие выставки "На перекрестке творчества и технологий", организованной кафедрой промышленного дизайна Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова в рамках Международного фестиваля изобразительного и прикладного искусства, посвященного "Году развития махалли и всего общества".Промышленный дизайн сегодня — это не просто форма или функция. Это язык, на котором технологии говорят с человеком, а культура обретает форму будущего, синтез инженерного мышления и художественного видения, где каждый объект становится частью повседневной культуры. Представленная экспозиция наглядно демонстрирует этот процесс: от первых эскизов до высокоточных 3D-моделей и готовых прототипов, ориентированных на серийное производство.Здесь нужно отметить роль кафедры промышленного дизайна ТГТУ — первого профильного образовательного центра в стране, основанного в 1991 году. За годы работы кафедра сформировала профессиональное сообщество дизайнеров, способных работать на уровне международных стандартов и формировать визуальную среду современной индустрии Узбекистана.Экспозиция включает 30 лучших проектов студентов, выпускников и преподавателей. Среди них концепты смарт-устройств, ювелирные коллекции, транспортные решения и разработки для сельского хозяйства. Каждая работа демонстрирует глубокое понимание эргономики, современных материалов и технологий проектирования.Посетителей выставки привлекает органичное сочетание национальных традиций и глобальных тенденций. Узбекские орнаменты и культурные коды переосмыслены в минималистичных, технологичных формах, отражающих философию устойчивого развития и инновационного подхода.Выставка продлится до 26 апреля 2026 года.

ташкент

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

выставка, ташкент, узбекистан, инновации, искусство, академия художеств узбекистана, фото, фотолента, фото