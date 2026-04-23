Sputnik Узбекистан
На перекрестке творчества и технологий: как рождается промышленный дизайн будущего
В караван-сарае культуры открылась выставка ТГТУ им. Ислама Каримова — 30 проектов, объединяющих дизайн, технологии и национальные традиции
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/17/57098216_0:160:3070:1887_1920x0_80_0_0_89cae33f1c83ca5d0468d66b22e42f7f.jpg
На перекрестке творчества и технологий: как рождается промышленный дизайн будущего

13:05 23.04.2026 (обновлено: 14:04 23.04.2026)
В ташкентском Международном караван-сарае культуры открылась выставка ТГТУ им. Ислама Каримова — 30 проектов, объединяющих дизайн, технологии и национальные традиции.
В большом выставочном зале Международного караван-сарая культуры состоялось торжественное открытие выставки "На перекрестке творчества и технологий", организованной кафедрой промышленного дизайна Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова в рамках Международного фестиваля изобразительного и прикладного искусства, посвященного "Году развития махалли и всего общества".
Промышленный дизайн сегодня — это не просто форма или функция. Это язык, на котором технологии говорят с человеком, а культура обретает форму будущего, синтез инженерного мышления и художественного видения, где каждый объект становится частью повседневной культуры.
Представленная экспозиция наглядно демонстрирует этот процесс: от первых эскизов до высокоточных 3D-моделей и готовых прототипов, ориентированных на серийное производство.
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка студентов ТГТУ технологии и национальные традиции - Sputnik Узбекистан
1/11
Выставка студентов ТГТУ технологии и национальные традиции - Sputnik Узбекистан
2/11
Выставка студентов ТГТУ технологии и национальные традиции - Sputnik Узбекистан
3/11
Выставка студентов ТГТУ технологии и национальные традиции - Sputnik Узбекистан
4/11
Выставка студентов ТГТУ технологии и национальные традиции - Sputnik Узбекистан
5/11
Выставка студентов ТГТУ технологии и национальные традиции - Sputnik Узбекистан
6/11
Выставка студентов ТГТУ технологии и национальные традиции - Sputnik Узбекистан
7/11
Выставка студентов ТГТУ технологии и национальные традиции - Sputnik Узбекистан
8/11
Выставка студентов ТГТУ технологии и национальные традиции - Sputnik Узбекистан
9/11
Выставка студентов ТГТУ технологии и национальные традиции - Sputnik Узбекистан
10/11
Выставка студентов ТГТУ технологии и национальные традиции - Sputnik Узбекистан
11/11
© Sputnik / Бахром Хатамов
Здесь нужно отметить роль кафедры промышленного дизайна ТГТУ — первого профильного образовательного центра в стране, основанного в 1991 году. За годы работы кафедра сформировала профессиональное сообщество дизайнеров, способных работать на уровне международных стандартов и формировать визуальную среду современной индустрии Узбекистана.
Экспозиция включает 30 лучших проектов студентов, выпускников и преподавателей. Среди них концепты смарт-устройств, ювелирные коллекции, транспортные решения и разработки для сельского хозяйства. Каждая работа демонстрирует глубокое понимание эргономики, современных материалов и технологий проектирования.
Посетителей выставки привлекает органичное сочетание национальных традиций и глобальных тенденций. Узбекские орнаменты и культурные коды переосмыслены в минималистичных, технологичных формах, отражающих философию устойчивого развития и инновационного подхода.
Выставка продлится до 26 апреля 2026 года.
