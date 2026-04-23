Международная Менделеевская олимпиада: все 11 участников из Узбекистана завоевали медали

Международная Менделеевская олимпиада: все 11 участников из Узбекистана завоевали медали

Крупнейшее состязание юных химиков в этом году проходило в столице России с 15 по 23 апреля. Оно объединило около 200 школьников из 37 стран

2026-04-23T13:35+0500

2026-04-23T13:35+0500

2026-04-23T14:02+0500

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. В юбилейной 60-й Международной Менделеевской олимпиаде по химии участвовали 11 юных узбекистанцев, все они завоевали медали, сообщается на сайте ММО.Крупнейшее состязание юных химиков в этом году проходило в Москве с 15 по 23 апреля. Оно объединило около 200 школьников из 37 стран: России, Узбекистана, КНР, Вьетнама, Израиля, Гондураса, Армении, Турции, Кубы, Монголии, Бразилии, Саудовской Аравии, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Египта, Азербайджана, Бангладеш и других.В копилке сборной Узбекистана — 5 серебряных и 6 бронзовых медалей.Обладатели серебра:Бронзу завоевали:Практический тур проходил в стенах ведущего химического научно-образовательного центра России — химфака МГУ.В прошлом году на 59-й Менделеевской олимпиаде по химии в Бразилии команда Узбекистана завоевала 7 медалей. ММО — одна из самых престижных химических школьных олимпиад в мире, международный статус которой признает ЮНЕСКО. Свою историю олимпиада ведет с 1967 года. Она носит имя выдающегося российского химика Дмитрия Менделеева. В прошлые годы олимпиада проходила в странах СНГ, Китае и Бразилии.ММО объединяет сборные сильнейших школьников выпускных и предвыпускных классов со всего мира — победителей национальных химических олимпиад, проводится неделю, включает два теоретических тура повышенной сложности и пятичасовой экспериментальный тур, присуждает золотые, серебряные и бронзовые медали и предоставляет победителям значительные образовательные и карьерные возможности.

Sputnik Узбекистан

общество, образование, менделеевская олимпиада, химия, школьники, узбекистанцы