Международная Менделеевская олимпиада: все 11 участников из Узбекистана завоевали медали
13:35 23.04.2026 (обновлено: 14:02 23.04.2026)
© Оргкомитет Менделеевской олимпиады
ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. В юбилейной 60-й Международной Менделеевской олимпиаде по химии участвовали 11 юных узбекистанцев, все они завоевали медали, сообщается на сайте ММО.
Крупнейшее состязание юных химиков в этом году проходило в Москве с 15 по 23 апреля. Оно объединило около 200 школьников из 37 стран: России, Узбекистана, КНР, Вьетнама, Израиля, Гондураса, Армении, Турции, Кубы, Монголии, Бразилии, Саудовской Аравии, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Египта, Азербайджана, Бангладеш и других.
“Участники Олимпиады продемонстрировали глубокое знание химии и выдающиеся навыки работы в лаборатории", — сказал председатель международного жюри ММО-60, директор Университетской гимназии МГУ Александр Гладилин.
В копилке сборной Узбекистана — 5 серебряных и 6 бронзовых медалей.
Обладатели серебра:
Райхона Тоймуродова — ученица специализированной школы имени Абу Али ибн Сино;
Хулкар Орифова — ученица специализированной школы имени Абу Али ибн Сино;
Жасур Мустафоев — ученик школы № 11 города Навои;
Райхона Усканбоева — ученица специализированной школы имени Абу Али ибн Сино;
Ёкуб Аширбеков — ученик специализированной школы Алмазарского района.
Бронзу завоевали:
Шодиёна Абдулмахмудова — ученица специализированной школы имени Абу Али ибн Сино;
Миржалол Хомиджонов — ученик специализированной школы имени Абу Али ибн Сино;
Фирдавс Эркинов — ученик школы № 11 города Навои;
Фотима Саидова — ученица специализированной школы имени Абу Али ибн Сино;
Зулайхо Эшгашбоева — ученица специализированной школы имени Абу Али ибн Сино;
Шохрух Одилбеков — учащийся академического лицея при Ургенчском государственном университете.
Практический тур проходил в стенах ведущего химического научно-образовательного центра России — химфака МГУ.
“Эта олимпиада на протяжении десятилетий объединяет одаренных школьников, формирует будущее мировой науки и укрепляет международное сотрудничество. Уверен, что для многих из вас этот опыт станет важным шагом в научной карьере и началом большого пути в химии", — отметил ректор МГУ академик Виктор Садовничий.
В прошлом году на 59-й Менделеевской олимпиаде по химии в Бразилии команда Узбекистана завоевала 7 медалей.
ММО — одна из самых престижных химических школьных олимпиад в мире, международный статус которой признает ЮНЕСКО. Свою историю олимпиада ведет с 1967 года. Она носит имя выдающегося российского химика Дмитрия Менделеева. В прошлые годы олимпиада проходила в странах СНГ, Китае и Бразилии.
ММО объединяет сборные сильнейших школьников выпускных и предвыпускных классов со всего мира — победителей национальных химических олимпиад, проводится неделю, включает два теоретических тура повышенной сложности и пятичасовой экспериментальный тур, присуждает золотые, серебряные и бронзовые медали и предоставляет победителям значительные образовательные и карьерные возможности.