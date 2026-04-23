В Минске стартует международный турнир по боксу с участием спортсменов Узбекистана
Состязаться будут около 200 спортсменов 2010-2011 годов рождения из 6 стран. Парни разыграют медали в тринадцати весовых категориях, девушки — в пяти
Узбекистанцы участвуют в Международном турнире по боксу памяти Ботвинника, который стартует сегодня в Минске, сообщает
БелТА.
“На базе велодрома "Минск-Арены" стартует традиционный международный турнир по боксу "MINSK OPEN" памяти заслуженного тренера Беларуси Владимира Ботвинника. На соревнования заявилось около 200 спортсменов 2010-2011 годов рождения из Беларуси, Германии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана”, — говорится в сообщении.
Парни разыграют медали в тринадцати весовых категориях (до 46, 48, 50, 52, 54, 57, 60, 63, 66, 70, 75, 80 и свыше 80 кг), девушки — в пяти (до 46, 50, 52, 54 и 57 кг).
Предварительные бои состоятся 23 и 24 апреля, в субботу пройдут полуфиналы, победителей турнира определят в воскресенье.
Участников также ждет мастер-класс от известных российских боксеров, чемпионов мира Константина Цзю и Дмитрия Пирога.