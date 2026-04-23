Обязательно ли чистить кондиционер перед началом сезона — ответ эксперта
По словам специалиста, апрель — идеальное время почистить кондиционер. Сделать это можно и самостоятельно, но лучше пригласить мастера. 23.04.2026, Sputnik Узбекистан
Кондиционеру перед эксплуатацией обязательно нужна чистка, сообщает радио Sputnik
со ссылкой на автора и ведущего программы "Чудо техники" на канале НТВ Сергея Малоземова.
По его словам, за зиму в нем скопилось довольно много пыли, бактерий и плесени.
"Это может быть чревато достаточно серьезными проблемами со здоровьем, потому что самое опасное, что может дать нам кондиционер, это — болезнь легионеров. Бактерии легионеллы размножаются в фильтрах кондиционера. Кроме них там может быть кроме них еще и плесень. А людям с ослабленным иммунитетом совершенно не нужно дышать плесенью", — пояснил специалист.
Очистить кондиционер можно и самостоятельно, но лучше пригласить специалиста, добавил он.
"Периодически чистить можно, конечно, и самому, очень легко извлекается, поднимается верхний кожух, достаются фильтры, которые можно просто промыть под краном. Но более глубокую чистку лучше производить со специалистом раз в сезон. И вот сейчас, наверное, идеальное время для того, чтобы этим заняться, пока нет пика спроса. Пока можно в какое-то разумное время и за разумные деньги вызвать специалиста, он применит чистящие средства, которыми промоет внутренние коммуникации, фильтры. Ничего такого особенного он не сделает, но кондиционер не будет давать вам запах, и ту же самую инфекцию в воздух", — заключил Малоземов.