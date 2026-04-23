Омбудсманы Узбекистана и Алтайского края обсудили вопросы, связанные с назначением пенсий
Годом ранее Уполномоченные по правам человека РУз и РФ подписали дорожную карту на 2025–2026 годы. В рамках ее реализации предусмотрено совместное изучение, рассмотрение и принятие мер по разрешению обращений граждан, проживающих на территориях обеих стран
2026-04-23T16:50+0500
ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik.
Омбудсманы Узбекистана и Алтайского края России Феруза Эшматова и Антон Васильев обсудили вопросы подтверждения трудового стажа и зарплаты при назначении пенсий, сообщает
пресс-служба Уполномоченного по правам человека РУз.
“Уполномоченный Олий Мажлиса по правам человека (омбудсман) Феруза Эшматова провела встречу с Уполномоченным по правам человека в Алтайском крае Антоном Васильевым. Были обсуждены вопросы укрепления сотрудничества в сфере защиты прав и свобод граждан. В частности, стороны обменялись мнениями по вопросам подтверждения трудового стажа и заработной платы при назначении пенсий, а также по другим актуальным направлениям взаимного сотрудничества в области обеспечения прав человека”, — говорится в сообщении.
Совместное изучение рассмотрение и принятие практических мер по разрешению обращений граждан, проживающих на территориях обеих стран, предусмотрено в дорожной карте, подписанной в 2025 году омбудсманами Узбекистана и России.
Стороны выразили готовность к дальнейшему обмену информацией по социально-правовым вопросам трансграничного характера.