Песков: Если народы Евразии вместе, они могут все
В Москве проходит второй Международный общественно-деловой форум "Евразия — территория традиционных ценностей".
ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Народы Евразии могут практически все, если будут держаться вместе, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
Он выступил на втором Международном общественно-деловом форуме "Евразия — территория традиционных ценностей".
"Давайте дальше вместе работать... смотреть в будущее, быть уверенными в нашем будущем, видеть себя вместе в этом будущем, не врозь. Врозь мы очень слабы. Мы очень слабы и очень уязвимы. А когда мы вместе, мы можем позволить себе многое, практически все", — сказал пресс-секретарь президента РФ.
Другие заявления Пескова:
каждый из народов Евразии бережет свою историю, но их корни переплетены;
народы Евразии берегут свои ценности и хотят быть самостоятельными;
он назвал уникальным пространство Евразии, где на протяжении истории жили вместе сотни или даже тысячи народов;
будущее — за традиционными ценностями;
официальный представитель Кремля отметил вклад Международного общественно-делового форума "Евразия - территория традиционных ценностей" в дело сохранения культуры и ценностей народов, проживающих на этом пространстве;
в АНО "Евразия" задействованы более 120 тыс. человек с разных континентов. Работа организации хорошо дополняет усилия государства в гуманитарной сфере на Евразийском пространстве.