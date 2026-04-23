https://uz.sputniknews.ru/20260423/rossiyskie-tu-22-i-su-35-nad-baltikoy-razognali-illyuzii-nato-57092333.html

Российские Ту-22 и Су-35 над Балтикой разогнали иллюзии НАТО

Российские Ту-22 и Су-35 над Балтикой разогнали иллюзии НАТО

Sputnik Узбекистан

Российские ракетоносцы над нейтральными водами морей и океанов напоминают "дикому Западу" о пределах его возможностей, и неотвратимости сурового возмездия – за пределами. Москва адекватно реагирует на сосредоточение и растущую активность войск НАТО у границ РФ

2026-04-23T12:00+0500

2026-04-23T12:00+0500

2026-04-23T12:00+0500

колумнисты

безопасность

россия

нато

су-35

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/0c/44347247_0:63:3125:1821_1920x0_80_0_0_8fb96c44ae6d9ac96bb5527fddb76f18.jpg

Дальние бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3 ВКС России в понедельник выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря. Истребительное сопровождение обеспечили Су-35. Четырехчасовой полет напомнил о стратегическом доминировании Вооруженных сил РФ в Европе, и вызвал большой переполох в "осином гнезде" НАТО.На Западе знают о боевом предназначении Ту-22М3 и безусловном превосходстве истребителя Су-35. Поэтому на разных участках маршрута самолеты ВКС России сопровождали (на почтительном расстоянии) истребители шести стран альянса – Франции, Швеции, Финляндии, Польши, Дании и Румынии.Минобороны РФ ранее опубликовало список вероятных целей – "украинских" предприятий ВПК на территории Британии, Германии, Дании, Латвии, Литвы, Польши, Чехии, Израиля, Италии, Испании и Турции, где производятся БПЛА для прокси-войны НАТО с Россией. На фоне полета Ту-22 над Балтикой 20 апреля многие на Западе могли представить "последний день Помпеи" на своих военных заводах. К примеру, удар крылатыми ракетами Х-32 "воздух-поверхность" дальностью до 1000 км. Натовские средства ПВО против Х-32 (скорость до 5 Махов) бессильны. В арсенале Ту-22М3 есть и другие средства поражения. В понедельник, 20 апреля "пронесло", однако атлантические СМИ до сего дня активно транслируют ужас ожидания российского ядерного удара. Полагаю, для такого ожидания имеются все "заслуги" и основания.Американский журнал MW сообщил о драматическом "перехвате" российских самолетов шведскими легкими истребителями Gripen. Агентство Associated Press живописало, как французские истребители Rafale храбро вылетели вдогонку с литовской авиабазы. Однако в боевых условиях Су-35 не подпустит истребители противника на дистанцию ближе 300 км – это дальность поражения гиперзвуковой ракеты Р-37М "воздух – воздух". НАТО ничем подобным не располагает.Истребитель Су-35 особенно хорош для сопровождения Ту-22М3, благодаря способности к длительному полету на сверхзвуковых скоростях, с боевой нагрузкой 8 тонн. Дальность без дозаправки – до 2000 км – это двойное превосходство над лучшими западными истребителями F-22 и F-35. Мощный радар "Ирбис" позволяет летчику Су-35 видеть цели на дистанции до 400 км. Американское аналитическое издание The National Interest констатировало: "Су-35 – лучший истребитель для завоевания господства в воздухе".Стратегическое патрулированиеИстребитель Су-35 технологически безупречен, и все же главным героем патрулирования над Балтикой следует считать сверхзвуковой ракетоносец Ту-22М3. Неслучайно китайские товарищи называют его "стратегическим убийцей". Хотя изначально создавали "убийцу авианосцев", самолет для уничтожения крылатыми ракетами крупных кораблей ВМС США и НАТО в океанской зоне. Проект оказался очень успешным, ракетоносец прошел несколько этапов модернизации, получил новые двигатели НК-32-02, и сегодня способен разрушать любые объекты противника.Предназначен для поражения управляемыми ракетами и авиационными бомбами наземных и морских целей с больших, средних и малых высот в диапазоне скоростей от 1000 до 2300 км/час – в условиях противодействия современных средств ПВО и РЭБ, в любое время суток, в простых и сложных метеоусловиях. Усовершенствованная система боевой нагрузки позволяет нести на борту ракеты и бомбы одновременно.Противник понимает, что Ту-22М3 летают над Балтикой не просто так. Основное вооружение – крылатые ракеты с обычной (фугасной) или ядерной боевой частью. Глубоко модернизированный Ту-22М3М предназначен для доставки на рубеж пуска крылатых ракет Х-32, Х-101 (или Х-102 с ядерной боеголовкой), гиперзвуковых ракет "Кинжал", авиабомб с УМПК калибра до 9000 кг. Максимальная боевая нагрузка – 24 тонны, лучшей платформы не найти. Способен взять на борт сразу четыре гиперзвуковые ракеты X-47М2 "Кинжал".Навигационно-пилотажный комплекс Ту-22М3 обеспечивает автоматическое решение навигационных задач, автоматический и полуавтоматический полет по маршруту со всеми маневрами для захода на посадку. Максимальная скорость полета – 2300 км/час. Практический потолок – 14 000 м. Ракетоносец вернул себе штангу топливозаправки (ранее удаленную в соответствии с договором ОСВ-2), это позволило на 45 процентов увеличить тактический радиус. Изначально Ту-22 имел практическую дальность 7000 км.Дальний многорежимный сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 с изменяемой стреловидностью крыла занимает нишу между стратегической и оперативно-тактической авиацией. Аналогов в мире не имеет. В ходе СВО этот "нестратегический стратег" доказал высочайшую боевую эффективность. Отрадно, что в составе ВКС России находится более 100 ракетоносцев Ту-22М3, которые технологически способны организовать "быстрый глобальный удар" по территории любого противника, включая неприкасаемых ранее "священных коров" альянса.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко на MAX и в Telegram.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

колумнисты, безопасность, россия, нато, су-35