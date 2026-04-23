Кием — точно в цель: в Самарканде проходит чемпионат мира по бильярду
Эксклюзив
Для соревнований используют 12 бильярдных столов, привезенных из России. Партия может длиться до 2,5 часов или до 9 побед одного из участников.
САМАРКАНД, 23 апр — Sputnik. Туристический комплекс Silk Road Samarkand принимает одно из зрелищных мероприятий — чемпионат мира по бильярду. В соревнованиях участвуют более 150 представителей Узбекистана, России, Беларуси, Таджикистана и других стран СНГ, сообщает корреспондент Sputnik.
"Каждую страну представляют до 20 спортсменов, за исключением Российской Федерации и Узбекистана, где участников значительно больше", — отметил генеральный секретарь Международной конфедерации пирамиды, первый вице-президент Федерации бильярдного спорта России Яков Фирсов.
Честь Узбекистана защищают порядка 30 игроков, среди них такие именитые бильярдисты, как Жамолиддин Кучкаров, Нодир Мирзаев и Зухриддин Хашимов.
Также в Самарканд прибыли 30 бильярдистов из РФ: 16 мужчин и 14 женщин.
"Собраны лучшие игроки, которые достойно представляют Россию. Здесь — трехкратные чемпионы мира Никита Володин, Иосиф Абрамов и Никита Ливада, а также 19-кратная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта Диана Миронова. В этом году ей исполняется 30 лет. К слову, всем им еще нет и 30 лет", — отметил главный тренер сборных команд Федерации бильярдного спорта России среди мужчин и женщин Алексей Белов.
Соревнования проходят в дисциплине "динамичная пирамида" — одной из самых популярных дисциплин русского бильярда. Победит тот, кто первым наберет 8 очков. В игре используют 15 белых шаров и один цветной биток. Особенностью является то, что игрок, забивший биток, может поставить его в любое место на столе, что придает игре активный и быстрый характер.
Партия может длиться до 2,5 часов или до 9 побед одного из участников.
Для соревнований используют 12 бильярдных столов, привезенных в Самарканд из России.
"Мы привезли 12 столов профессиональной серии Liverpool 3. Наши специалисты полностью организовали техническую сторону чемпионата. Бильярдный стол — это сложное оборудование. На установку ушло два дня. Были установлены каркас, плиты из натурального сланца, натянуто лучшее сукно. В итоге мы имеем эталонное оборудование на чемпионате мира", — рассказала представитель фабрики "Старт" Александра Маняхина.
Чемпионат продлится до 26 апреля включительно.