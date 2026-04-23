https://uz.sputniknews.ru/20260423/samarkand-chempionat-mira-po-bilyardu-57110431.html

Кием — точно в цель: в Самарканде проходит чемпионат мира по бильярду

Sputnik Узбекистан

Для соревнований используют 12 бильярдных столов, привезенных в Самарканд из России. Партия может длиться до 2,5 часов или до 9 побед одного из участников

2026-04-23T18:32+0500

узбекистан

самарканд

чемпионат мира

россия

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/17/57108695_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e457c33cb607af8235ad877f54762c8b.jpg

САМАРКАНД, 23 апр — Sputnik. Туристический комплекс Silk Road Samarkand принимает одно из зрелищных мероприятий — чемпионат мира по бильярду. В соревнованиях участвуют более 150 представителей Узбекистана, России, Беларуси, Таджикистана и других стран СНГ, сообщает корреспондент Sputnik.Честь Узбекистана защищают порядка 30 игроков, среди них такие именитые бильярдисты, как Жамолиддин Кучкаров, Нодир Мирзаев и Зухриддин Хашимов.Также в Самарканд прибыли 30 бильярдистов из РФ: 16 мужчин и 14 женщин.Соревнования проходят в дисциплине "динамичная пирамида" — одной из самых популярных дисциплин русского бильярда. Победит тот, кто первым наберет 8 очков. В игре используют 15 белых шаров и один цветной биток. Особенностью является то, что игрок, забивший биток, может поставить его в любое место на столе, что придает игре активный и быстрый характер.Партия может длиться до 2,5 часов или до 9 побед одного из участников.Для соревнований используют 12 бильярдных столов, привезенных в Самарканд из России. Чемпионат продлится до 26 апреля включительно.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

