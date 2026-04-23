Ташкент примет молодежный чемпионат мира по дзюдо

“Изначально чемпионат мира по дзюдо среди молодежи должен был пройти 22–25 октября текущего года в городе Амман (Иордания). Однако в связи с ситуацией в регионе данный старт был перенесен в столицу Узбекистана. Об этом официально объявила Международная федерация дзюдо (IJF)”, — говорится в сообщении.