Ташкент примет молодежный чемпионат мира по дзюдо
Сильнейшие молодые дзюдоисты мира будут состязаться индивидуальных и смешанных командных направлениях
ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Ташкент примет молодежный чемпионат мира по дзюдо, сообщает НОК.Ранее местом его проведения выбрали Иорданию.С 19 по 22 ноября в столице Узбекистана сильнейшие молодые дзюдоисты мира будут состязаться в индивидуальных и смешанных командных соревнованиях.
ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik.
Ташкент примет молодежный чемпионат мира по дзюдо, сообщает
НОК.
Ранее местом его проведения выбрали Иорданию.
“Изначально чемпионат мира по дзюдо среди молодежи должен был пройти 22–25 октября текущего года в городе Амман (Иордания). Однако в связи с ситуацией в регионе данный старт был перенесен в столицу Узбекистана. Об этом официально объявила Международная федерация дзюдо (IJF)”, — говорится в сообщении.
С 19 по 22 ноября в столице Узбекистана сильнейшие молодые дзюдоисты мира будут состязаться в индивидуальных и смешанных командных соревнованиях.