Как и где в Ташкенте производят поезда
Стук колес, купе и плацкарт – это романтика для пассажиров в Узбекистане. За историей создания этой "романтики" стоит Ташкентский завод.
2026-04-23T20:09+0500
ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. В Ташкенте действует завод по строительству и ремонту пассажирских вагонов. Предприятие работает совместно с российскими партнерами. На завод привозят ремонтировать поезда даже из соседних стран.Скоростной электропоезд ЭП3Д теперь тоже производится здесь. Впервые его привезли в Узбекистан в конце 2024 года и запустили по маршруту Ташкент – Чиноркент – Ташкент. После него следующие два таких же поезда построили уже на местном заводе. Один из этих поездов отправился на работу в Фергану. Ташкентский завод имеет собственный учебный центр и активно сотрудничает с зарубежными партнерами, в том числе и с российскими специалистами.Как идет процесс работы на заводе – в видео Sputnik Узбекистан.
