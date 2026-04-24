Две узбекские компании попали под санкции Европейского союза

Две узбекские компании попали под санкции Европейского союза

ЕС принял 20-й пакет антироссийских санкций, затронув энергетику, финансы и торговлю. В список включены компании из Узбекистана. Расширены ограничения против банков, ВПК, судов и экспорта.

2026-04-24T15:55+0500

2026-04-24T15:55+0500

2026-04-24T17:34+0500

санкции

россия

узбекистан

евросоюз

финансы

банки

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Европейский союз принял 20-й по счету пакет антироссийских санкций. В его рамках компаниям ЕС ограничивается сотрудничество с рядом предприятий, работающих в сферах энергетики, промышленности, финансов и логистики. Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.В список санкционированных компаний также вошли две компании из Узбекистана, занимающиеся производством хлопковой целлюлозы. Речь идет о Ферганском химическом заводе (Farg‘ona Kimyo Zavodi) и компании "Raw Materials Cellulose" из Джизакской области.Согласно обоснованию ЕС, Ферганский химзавод, созданный в 2012 году, производит хлопковую целлюлозу и, по данным европейской стороны, поставлял продукцию на предприятия России, включая Пермский пороховой завод и Казанский государственный пороховой завод. В документе отмечается, что эта продукция могла использоваться для производства военной продукции.Похожие обвинения выдвинуты и в адрес компании Raw Materials Cellulose, зарегистрированной в 2022 году в Джизакской области. По данным ЕС, предприятие осуществляло поставки хлопковой целлюлозы российским организациям военно-промышленного комплекса, в том числе Тамбовскому пороховому заводу.На этом основании в Евросоюзе считают, что обе компании поддерживают военный и промышленный комплекс России, участвуя в цепочках поставок.Санкции предусматривают ограничения, включая заморозку активов в юрисдикции Евросоюза и запрет на предоставление средств и экономических ресурсов.В целом 20-й пакет санкций ЕС против России направлен на усиление давления и пресечение обхода ограничений. Он затрагивает энергетику, финансы и торговлю, вводит меры против "теневого флота" и новый механизм контроля. Под санкции попали 36 энергокомпаний, список судов расширен до 632, ужесточены правила продажи танкеров.В финансовом секторе ЕС ввел ограничения в отношении 20-ти банков. С конца мая этого года запрещаются операции с российским цифровым рублем, операции с криптовалютой RUBx. Вводится также секторальный запрет на криптоплатформы из РФ.Введены санкции в отношении 58 компаний ВПК РФ, под экспортный контроль попали еще 60 компаний, в том числе из Китая, ОАЭ, Казахстана, Узбекистана, Беларуси. Запрещается экспорт из ЕС в Кыргызстан станков с электронным управлением и радиотехники из-за подозрений в реэкспорте в Россию.В числе экспортных ограничений, которые Еврокомиссия оценила в 360 миллионов евро, значится запрет на поставки ряда химикатов, резины, смазки, металлов, стекла. Расширен импортный запрет на общую сумму в 570 млн евро: сырье, металлы, химия. Вводится квота на импорт в ЕС российского аммиака.ЕС расширил и списки так называемых персональных санкций в отношении отдельных физлиц и организаций. Добавлены 33 физлица и 83 организации. Эти санкции предполагают блокировку всех активов в ЕС и запрет на поездки. Всего под персональными санкциями теперь находятся порядка 2,8 тысячи фигурантов.Также под запрет попали "зеркальные" сайты подсанкционных российских СМИ.

россия

узбекистан

Sputnik Узбекистан

санкции, россия, узбекистан, евросоюз, финансы, банки