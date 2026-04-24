Две узбекские компании попали под санкции Европейского союза
Sputnik Узбекистан
ЕС принял 20-й пакет антироссийских санкций, затронув энергетику, финансы и торговлю. В список включены компании из Узбекистана. Расширены ограничения против банков, ВПК, судов и экспорта.
2026-04-24T15:55+0500
ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Европейский союз принял 20-й по счету пакет антироссийских санкций. В его рамках компаниям ЕС ограничивается сотрудничество с рядом предприятий, работающих в сферах энергетики, промышленности, финансов и логистики. Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.В список санкционированных компаний также вошли две компании из Узбекистана, занимающиеся производством хлопковой целлюлозы. Речь идет о Ферганском химическом заводе (Farg‘ona Kimyo Zavodi) и компании "Raw Materials Cellulose" из Джизакской области.Согласно обоснованию ЕС, Ферганский химзавод, созданный в 2012 году, производит хлопковую целлюлозу и, по данным европейской стороны, поставлял продукцию на предприятия России, включая Пермский пороховой завод и Казанский государственный пороховой завод. В документе отмечается, что эта продукция могла использоваться для производства военной продукции.Похожие обвинения выдвинуты и в адрес компании Raw Materials Cellulose, зарегистрированной в 2022 году в Джизакской области. По данным ЕС, предприятие осуществляло поставки хлопковой целлюлозы российским организациям военно-промышленного комплекса, в том числе Тамбовскому пороховому заводу.На этом основании в Евросоюзе считают, что обе компании поддерживают военный и промышленный комплекс России, участвуя в цепочках поставок.Санкции предусматривают ограничения, включая заморозку активов в юрисдикции Евросоюза и запрет на предоставление средств и экономических ресурсов.В целом 20-й пакет санкций ЕС против России направлен на усиление давления и пресечение обхода ограничений. Он затрагивает энергетику, финансы и торговлю, вводит меры против "теневого флота" и новый механизм контроля. Под санкции попали 36 энергокомпаний, список судов расширен до 632, ужесточены правила продажи танкеров.В финансовом секторе ЕС ввел ограничения в отношении 20-ти банков. С конца мая этого года запрещаются операции с российским цифровым рублем, операции с криптовалютой RUBx. Вводится также секторальный запрет на криптоплатформы из РФ.Введены санкции в отношении 58 компаний ВПК РФ, под экспортный контроль попали еще 60 компаний, в том числе из Китая, ОАЭ, Казахстана, Узбекистана, Беларуси. Запрещается экспорт из ЕС в Кыргызстан станков с электронным управлением и радиотехники из-за подозрений в реэкспорте в Россию.В числе экспортных ограничений, которые Еврокомиссия оценила в 360 миллионов евро, значится запрет на поставки ряда химикатов, резины, смазки, металлов, стекла. Расширен импортный запрет на общую сумму в 570 млн евро: сырье, металлы, химия. Вводится квота на импорт в ЕС российского аммиака.ЕС расширил и списки так называемых персональных санкций в отношении отдельных физлиц и организаций. Добавлены 33 физлица и 83 организации. Эти санкции предполагают блокировку всех активов в ЕС и запрет на поездки. Всего под персональными санкциями теперь находятся порядка 2,8 тысячи фигурантов.Также под запрет попали "зеркальные" сайты подсанкционных российских СМИ.
15:55 24.04.2026 (обновлено: 17:34 24.04.2026)
