https://uz.sputniknews.ru/20260424/fsb-sorvala-ukrainskiy-terakt-protiv-rukovodstva-roskomnadzora-57121091.html

В Москве сорвана попытка теракта против руководства Роскомнадзора

Sputnik Узбекистан

Силовики задержали семь сторонников неофашистской идеологии, завербованных украинскими спецслужбами через Telegram.

2026-04-24T12:53+0500

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/06/35729111_0:71:3072:1799_1920x0_80_0_0_d85173ea1153100dcc4f931286b158b6.jpg

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Федеральная служба безопасности России предотвратила теракт против руководителей Роскомнадзора, готовившийся при содействии украинских спецслужб, сообщили в ЦОС ФСБ.По данным ведомства, злоумышленники планировали подорвать автомобиль с помощью взрывного устройства. Во время обысков у них изъяли взрывное устройство массой один килограмм, гранату Ф-1, два газовых и один пистолет с глушителем, рации, неонацистскую атрибутику и символику украинских военизированных формирований.Уточняется, что во главе террористической группы был москвич, 2004 года рождения. При задержании он оказал вооруженное сопротивление, его нейтрализовали.Возбуждены уголовные дела о незаконном обороте оружия и взрывных устройств. Решается вопрос о привлечении задержанных к ответственности за приготовление к теракту.Как отметили в ФСБ, украинские спецслужбы используют Telegram для организации терактов и преступлений. Они пытаются помешать обеспечению безопасности информпространства в России, в том числе блокировке этого мессенджера. Руководство и сотрудники РКН, а также члены их семей получают угрозы физической расправы и подвергаются вооруженным нападениям. Этим занимаются координируемые из-за границы граждане России, в том числе несовершеннолетние, добавили в ведомстве.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

