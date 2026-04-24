https://uz.sputniknews.ru/20260424/fsb-sorvala-ukrainskiy-terakt-protiv-rukovodstva-roskomnadzora-57121091.html
В Москве сорвана попытка теракта против руководства Роскомнадзора
Силовики задержали семь сторонников неофашистской идеологии, завербованных украинскими спецслужбами через Telegram.
2026-04-24T12:53+0500
12:21 24.04.2026 (обновлено: 12:53 24.04.2026)
Силовики задержали семь сторонников неофашистской идеологии, завербованных украинскими спецслужбами через Telegram. Главарь банды нейтрализован.
ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Федеральная служба безопасности России предотвратила теракт против руководителей Роскомнадзора, готовившийся при содействии украинских спецслужб, сообщили в ЦОС ФСБ.
"Восемнадцатого апреля предотвращен террористический акт. <...> В Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле задержаны семь сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, завербованных спецслужбами Украины посредством мессенджера Telegram", — говорится в заявлении.
По данным ведомства, злоумышленники планировали подорвать автомобиль с помощью взрывного устройства. Во время обысков у них изъяли взрывное устройство массой один килограмм, гранату Ф-1, два газовых и один пистолет с глушителем, рации, неонацистскую атрибутику и символику украинских военизированных формирований.
Уточняется, что во главе террористической группы был москвич, 2004 года рождения. При задержании он оказал вооруженное сопротивление, его нейтрализовали.
Возбуждены уголовные дела о незаконном обороте оружия и взрывных устройств. Решается вопрос о привлечении задержанных к ответственности за приготовление к теракту.
"В отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном обороте оружия и взрывных устройств, решается вопрос об их привлечении к уголовной ответственности за приготовление к террористическому акту", — говорится в сообщении.
Как отметили в ФСБ, украинские спецслужбы используют Telegram для организации терактов и преступлений. Они пытаются помешать обеспечению безопасности информпространства в России, в том числе блокировке этого мессенджера.
Руководство и сотрудники РКН, а также члены их семей получают угрозы физической расправы и подвергаются вооруженным нападениям. Этим занимаются координируемые из-за границы граждане России, в том числе несовершеннолетние, добавили в ведомстве.