Рынок жилья Узбекистана показал рост активности во всех регионах в марте

Рынок жилья Узбекистана в марте заметно ускорился на фоне перехода к новым механизмам расчетов через эскроу. Активность выросла во всех регионах страны. В Ташкенте первичный рынок опережает вторичный, а арендные ставки продолжают расти при умеренном росте цен.

2026-04-24T14:06+0500

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Рынок жилья Узбекистана в марте заметно ускорил рост активности на фоне новых механизмов расчетов при покупке недвижимости. Объем сделок с жильем вырос на 47% по сравнению с предыдущим месяцем. Повышенный спрос наблюдался во всех регионах страны, при этом в столице особенно выделяется динамика первичного рынка и продолжающийся рост арендных ставок.Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР) представил обновленный обзор рынка недвижимости Узбекистана по итогам марта 2026 года. Рынок показал резкий рост и ускорение темпов активности. Так, в марте объем реализации жилья достиг 43,6 тысячи сделок, что на 47% выше показателей предыдущего месяца. Всплеск активности в марте частично обусловлен переходом на расчеты через эскроу-счета, вступившим в силу в апреле.По итогам марта активность на рынке жилья выросла во всех регионах страны по сравнению с предыдущим месяцем. Наиболее высокие темпы роста зафиксированы в Джизакской области (+73,2%), Сырдарьинской области (+64,6%) и Наманганской области (+63%), где число сделок увеличилось особенно заметно.Значительная часть регионов показала сопоставимые темпы роста на уровне около 40%-50%, включая Андижанскую, Бухарскую, Самаркандскую, Сурхандарьинскую области, Каракалпакстан, Ташкентскую область и город Ташкент.На долю столицы пришлось около 34% от общего числа сделок. Объем продаж в Ташкенте увеличился на 44% за месяц и составил порядка 12,8 тысячи сделок.Что касается вторичного рынка, то по итогам месяца на отмечено умеренное повышение цен на 0,4%Наиболее высокие темпы роста цен отмечены в Сырдарьинской области на уровне 22%, Самаркандской — на 18,7% и Андижанской областях — на 17,6%.Ситуация на рынке недвижимости столицы отличается умеренной ценовой динамикой на вторичном рынке и более заметным ростом в сегменте первичного жилья.В годовом выражении средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке увеличилась на 5%. Наиболее заметное подорожание зафиксировано в Мирабадском районе — на 7,3%, в Мирзо-Улугбекском — на 7,2% и в Чиланзарском районе — на 6,9%.В сегменте первичного жилья рост цен опережает вторичный рынок. По сравнению с мартом прошлого года средняя стоимость квадратного метра увеличилась на 8,8%. Наиболее высокие темпы роста отмечены в Мирзо-Улугбекском районе на уровне 15,5%, Мирабадском районе — на 14,9% и Юнусабадском районе — на 14,6%.В марте средняя стоимость аренды жилья в Ташкенте составила около $8,9 за квадратный метр, что на 2,7% выше уровня предыдущего месяца и на 10,8% выше аналогичного периода прошлого года.Самые высокие арендные ставки сохраняются в центральных районах Ташкента — Мирабадском, Шайхантахурском, Яккасарайском и Мирзо-Улугбекском, где стоимость аренды находится на уровне около $11 за квадратный метр.Вместе с тем более высокие темпы роста в годовом выражении отмечены в Яшнабадском районе на уровне 18,9%, Мирзо-Улугбекском районе — на 14,3% и Яккасарайском районе — на 12,5%.

