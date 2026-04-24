США споткнулись об Ормузский "мир через силу"

Мирные переговоры Вашингтона и Тегерана в ближайшее время маловероятны – условия сторон не совпадают ни по одному пункту. Иран не намерен отказываться от ядерной программы, требует прекращения огня в Ливане, репараций от стран-агрессоров.

2026-04-24T13:10+0500

Иран усилил контроль над Ормузским проливом. Полумиллионная иранская армия располагает огромными запасами ракет и дронов, подземными авиабазами и заводами ОПК. Тегеран готов к продолжению интенсивных боевых действий и не планирует заключать унизительную "мирную сделку" с Вашингтоном. Американские ракетные арсеналы опустошены. Войск и сил для сухопутной операции в Иране у США явно недостаточно. Президент Дональд Трамп ищет выход из ближневосточного тупика, пишет военный обозреватель Александр Хроленко, Американский лидер практически одновременно объявил военно-морскую блокаду Ирана и двухнедельное перемирие (прекращение огня), продленное на неопределенный срок вчера, 22 апреля. Однако, блокада с участием тридцати кораблей ВМС США – акт и средство ведения войны на море. Артиллерийская стрельба эсминца USS Spruance типа "Арли Берк" по торговому иранскому судну "Туска" – не имеет ничего общего с прекращением огня. Пентагон планирует разминировать Ормузский пролив за шесть месяцев. Весь этот первозданный хаос американское издание The Diplomat политкорректно называет "стратегической непоследовательностью США". В реальности мы наблюдаем паническую безысходность – у Вашингтона нет военной стратегии и необходимых ресурсов для достижения целей. Новый виток эскалации быстро определит победителя – не США.Мирные переговоры Вашингтона и Тегерана в ближайшее время маловероятны – условия сторон не совпадают ни по одному пункту. Иран не намерен отказываться от ядерной программы, требует прекращения огня в Ливане, репараций от стран-агрессоров. Кроме того, противоречивые, провокационные и угрожающие заявления Дональда Трампа возмутили, оскорбили, привели в ярость представителей Исламской республики. Они отказались от дальнейших "дискуссий" с американцами.Спикер иранского парламента и главный переговорщик Мохаммад Багер Калибаф заявил, что полное прекращение огня имеет смысл только в случае снятия американской морской блокады. Калибаф заявил Трампу: "Вы не достигли своих целей военной агрессией, не добьетесь их и путем запугивания".Тегеран оставил за собой право на ракетные удары. Усилил контроль над Ормузским проливом, закрытым иранской стороной 18 апреля. КСИР вчера задержал два судна-нарушителя режима, и опубликовал видео захвата контейнеровозов MSC Francesca и Epaminondas под панамским и либерийским флагами, чтобы всем стало ясно, кто по-настоящему контролирует пролив. Контейнеровозы задержаны за "угрозу морской безопасности из-за эксплуатации без необходимых разрешений и вмешательства в навигационные системы".Всюду клинИран задерживает гражданские суда без артиллерийской стрельбы по машинному отделению, и в целом действия КСИР в Ормузском проливе соответствуют международному праву: "Морское судно, пытающееся прорваться через блокаду, подлежит конфискации вместе с грузом". А еще Иран способен "отрубить" 97 процентов мирового интернет-трафика, который передается по оптоволоконным кабелям на дне пролива. Такой "мир через силу" точно не входил в расчеты американцев.США пытаются расширить морскую блокаду Ирана в Индийском океане. Перебрасывают в регион дополнительные силы и средства, которых все же недостаточно для крупномасштабной сухопутной операции. Лихорадит мировую экономику. Мы видим не стратегию, а стратегический тупик США.Иран не просто отказался от "сделки" на условиях Вашингтона. КСИР на центральной площади Тегерана показал всему миру аналог "Орешника" – 30-тонную ракету Khorramshahr-4 с "кассетной" боевой частью массой около двух тонн, дальностью до 4000 км. Напомню, американские "Томагавки" на исходе, и для восполнения запасов потребуются годы. На всякий случай, генералы Пентагона прячут от неуравновешенного Трампа "ядерный чемоданчик".Региональные союзники обсуждают закрытие американских военных баз, которые "стали обузой, а не активом". Арабские государства Персидского залива много лет готовились к различным сценариям конфликта с Ираном. Реальные масштабы и интенсивность ударов КСИР весной 2026-го оказались убийственно непредсказуемыми. Только Объединенные Арабские Эмираты к 8 апреля перехватили (над американскими военными объектами) 537 баллистических ракет, отразили 2256 ударов беспилотников и 26 атак крылатых ракет Ирана. А сколько не перехватили? И это статистика лишь одной из пяти стран региона, волей-неволей оказавшихся "в одной лодке" с американскими агрессорами. За соучастие в войне США и Израиля иранское руководство потребовало компенсации ущерба от Бахрейна, Саудовской Аравии, Катара, Иордании, ОАЭ.Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер сегодня констатировал: "Благоприятного военного решения не существует… От Трампа ждут соглашения с Ираном, которое позволит выйти из тупика. Проблема в том, что администрация Трампа некомпетентна в дипломатии. Пример тому – продолжение украинского конфликта, переговоры с русскими провалены. И вдобавок к всему Трампу приходится иметь дело с Израилем, который видит Иран угрозой своему существованию".Куда ни кинь – всюду клин. Американцам не поможет даже отчаянная готовность киевских марионеток участвовать в разминировании Ормузского пролива – всеми четырьмя старыми тральщиками класса Sandown, недопереданными Британией несуществующим ВМС Украины.

Александр Хроленко

